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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T21:22+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
ispanya
uçak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220628/erdogan-isvec-ve-finlandiya-konusunda-hakli-tutumumuzu-anlatacagim-1058033051.html
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recep tayyip erdoğan, ispanya, uçak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'

21:22 28.06.2022 (güncellendi: 21:26 28.06.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki Republic of Turkey yazısının Republic of Türkiye olarak değiştirildiği görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki Republic of Turkey yazısının Republic of Türkiye olarak değiştirildiği görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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