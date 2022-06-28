https://tr.sputniknews.com/20220628/cumhurbaskani-erdoganin-ispanyaya-gittigi-ucakta-yeni-ibare-republic-of-turkiye-1058065597.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T21:22+0300

2022-06-28T21:22+0300

2022-06-28T21:26+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ispanya

uçak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220628/erdogan-isvec-ve-finlandiya-konusunda-hakli-tutumumuzu-anlatacagim-1058033051.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, ispanya, uçak