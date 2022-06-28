https://tr.sputniknews.com/20220628/cumhurbaskani-erdoganin-ispanyaya-gittigi-ucakta-yeni-ibare-republic-of-turkiye-1058065597.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T21:22+0300
2022-06-28T21:22+0300
2022-06-28T21:26+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ispanya
uçak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220628/erdogan-isvec-ve-finlandiya-konusunda-hakli-tutumumuzu-anlatacagim-1058033051.html
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recep tayyip erdoğan, ispanya, uçak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'
21:22 28.06.2022 (güncellendi: 21:26 28.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Madrid'de düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.