https://tr.sputniknews.com/20220628/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-natoda-isvec-ve-finlandiyali-muhataplariyla-gorustu-1058022718.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO'da İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO'da İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları hakkında iki ülkenin yetkilileriyle Brüksel'deki NATO karargahında bir araya... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T01:23+0300

2022-06-28T01:23+0300

2022-06-28T01:24+0300

türkiye

ibrahim kalın

nato

stian jenssen

petri hakkarainen

finlandiya

isveç

oscar stenström

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Özel Ofisinin Direktörü Stian Jenssen'in başkanlığındaki toplantıya, Kalın'ın yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Direktörü Petri Hakkarainen ile İsveç Başbakanlığı Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Konseyinden sorumlu Devlet Sekreteri Oscar Stenström katıldı.Stoltenberg'in davetiyle yapılan toplantıda, Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularında ilerleme sağlayabilmek için Türkiye'nin güvenlik endişelerine odaklanıldığı belirtildi.‘Stoltenberg, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'yu ağırlayacak’Daha önce de bu konuda görüşmeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, yarın NATO Zirvesinin başlayacağı İspanya'nın başkenti Madrid'de görüşmelerin devam edeceği, Stoltenberg'in zirvenin başlamasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü ağırlayacağı bildirildi.

türkiye

finlandiya

isveç

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ibrahim kalın, nato, stian jenssen, petri hakkarainen, finlandiya, isveç, oscar stenström