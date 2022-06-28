https://tr.sputniknews.com/20220628/depeche-mode-andrew-fletcherin-olum-nedenini-acikladi-1058059169.html
Depeche Mode, Andrew Fletcher'ın ölüm nedenini açıkladı
Depeche Mode, Andrew Fletcher'ın ölüm nedenini açıkladı
Geçen ay 60 yaşında hayatını kaybeden Depeche Mode grubu üyesi Andrew Fletcher'ın ölüm nedeni açıklandı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T18:54+0300
2022-06-28T18:54+0300
2022-06-28T18:57+0300
yaşam
depeche mode
ölüm
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Depeche Mode tarafından yapılan açıklamada geçen ay vefat eden grubun klavyecisi Nottingham doğumlu Andrew Fletcher'ın ölüm nedeni duyuruldu.Sosyal medyadan yapılan paylaşımda iki çocuk babası Fletcher'ın aort diseksiyonu nedeniyle öldüğü belirtildi:Açıklamanın devamında "Çok erken kaybettiğimiz Andy'nin doğal yollarla ve uzun süreli bir acı çekmeden öldüğü belirtildi" denildi.Haber Global'in aktardığına göre Fletch olarak da bilinen Andrew, 1980'de Essex'te Vince Clarke, Martin Gore ve Dave Gahan'la birlikte Depeche Mode'u kurmuştu. Grup 5 kez Grammy'ye aday gösterilmişti. 17 albüm çıkaran Depeche Mode, dünya çıpanda 100 milyonu aşkın plak sattı, Türkiye dahil birçok ülkede konser verdi.Aort diseksiyonu nedir?Kalpte çıktığı noktada yaklaşık 3 cm. çapında olan aort damarının iç kısmından yırtılmasına aort diseksiyonu denir.
https://tr.sputniknews.com/20220527/depeche-modeun-klavyecisi-andrew-fletcher-60-yasinda-hayatini-kaybetti-1056730000.html
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Depeche Mode, Andrew Fletcher'ın ölüm nedenini açıkladı
18:54 28.06.2022 (güncellendi: 18:57 28.06.2022) Abone ol
Geçen ay 60 yaşında hayatını kaybeden Depeche Mode grubu üyesi Andrew Fletcher'ın ölüm nedeni açıklandı.
Depeche Mode tarafından yapılan açıklamada geçen ay vefat eden grubun klavyecisi Nottingham doğumlu Andrew Fletcher'ın ölüm nedeni duyuruldu.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımda iki çocuk babası Fletcher'ın aort diseksiyonu nedeniyle öldüğü belirtildi:
"Birkaç hafta önce Fletcher'ın otopsi sonucunu aldık. Andy'nin ailesinin talebi üzerine ölüm nedenini açıklıyoruz. Andy, 26 Mayıs günü evinde aort diseksiyonu geçirerek hayatını kaybetti."
Açıklamanın devamında "Çok erken kaybettiğimiz Andy'nin doğal yollarla ve uzun süreli bir acı çekmeden öldüğü belirtildi" denildi.
Haber Global'in aktardığına göre Fletch olarak da bilinen Andrew, 1980'de Essex'te Vince Clarke, Martin Gore ve Dave Gahan'la birlikte Depeche Mode'u kurmuştu. Grup 5 kez Grammy'ye aday gösterilmişti. 17 albüm çıkaran Depeche Mode, dünya çıpanda 100 milyonu aşkın plak sattı, Türkiye dahil birçok ülkede konser verdi.
Aort diseksiyonu nedir?
Kalpte çıktığı noktada yaklaşık 3 cm. çapında olan aort damarının iç kısmından yırtılmasına aort diseksiyonu denir.