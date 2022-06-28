https://tr.sputniknews.com/20220628/disisleri-bakanligindan-haiti-duyurusu-zorunlu-haller-disinda-seyahat-etmekten-kacinin--1058071237.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti duyurusu: Zorunlu haller dışında seyahat etmekten kaçının

Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti duyurusu: Zorunlu haller dışında seyahat etmekten kaçının

Dışişleri Bakanlığı, Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, Türk vatandaşlarının zorunlu haller... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T23:38+0300

2022-06-28T23:38+0300

2022-06-28T23:40+0300

dünya

haiti

dışişleri

güvenlik

seyahat

yurtdışı seyahat

uyarı

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'ye yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yapıldı.Açıklamada, "Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görülmektedir" ifadesine yer verildi.Haiti’de Türk büyükelçiliğinin bulunmadığı ve bu ülkeye Santo Domingo'daki (Dominik Cumhuriyeti) Türk Büyükelçiliğinin akredite olduğu aktarılan açıklamada, "Halen Haiti’de yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Santo Domingo Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır" uyarısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğine +1 809 532 77 83 (santral) ve +1 849 206 46 41 (acil durum) numaralı telefonlardan ve embajada.dominicana@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.

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haiti, dışişleri, güvenlik, seyahat, yurtdışı seyahat, uyarı