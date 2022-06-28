https://tr.sputniknews.com/20220628/disisleri-bakanligindan-haiti-duyurusu-zorunlu-haller-disinda-seyahat-etmekten-kacinin--1058071237.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti duyurusu: Zorunlu haller dışında seyahat etmekten kaçının
Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti duyurusu: Zorunlu haller dışında seyahat etmekten kaçının
Dışişleri Bakanlığı, Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, Türk vatandaşlarının zorunlu haller... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T23:38+0300
2022-06-28T23:38+0300
2022-06-28T23:40+0300
dünya
haiti
dışişleri
güvenlik
seyahat
yurtdışı seyahat
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104042/71/1040427185_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_4ce90480bfb38bc5017712f00d9ded6a.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'ye yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yapıldı.Açıklamada, "Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görülmektedir" ifadesine yer verildi.Haiti’de Türk büyükelçiliğinin bulunmadığı ve bu ülkeye Santo Domingo'daki (Dominik Cumhuriyeti) Türk Büyükelçiliğinin akredite olduğu aktarılan açıklamada, "Halen Haiti’de yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Santo Domingo Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır" uyarısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğine +1 809 532 77 83 (santral) ve +1 849 206 46 41 (acil durum) numaralı telefonlardan ve embajada.dominicana@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220628/nato-turkiye-isvec-finlandiya-dortlu-gorusmesinin-ardindan-ortak-bildiri-imzalandi--1058065566.html
haiti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104042/71/1040427185_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_54a93aacae715eb06b7f9606f2c8850c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
haiti, dışişleri, güvenlik, seyahat, yurtdışı seyahat, uyarı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti duyurusu: Zorunlu haller dışında seyahat etmekten kaçının
23:38 28.06.2022 (güncellendi: 23:40 28.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görüldüğünü bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'ye yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yapıldı.
Açıklamada, "Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görülmektedir" ifadesine yer verildi.
Haiti’de Türk büyükelçiliğinin bulunmadığı ve bu ülkeye Santo Domingo'daki (Dominik Cumhuriyeti) Türk Büyükelçiliğinin akredite olduğu aktarılan açıklamada, "Halen Haiti’de yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Santo Domingo Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır" uyarısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğine +1 809 532 77 83 (santral) ve +1 849 206 46 41 (acil durum) numaralı telefonlardan ve embajada.dominicana@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.