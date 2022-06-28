https://tr.sputniknews.com/20220628/doktorundan-cuneyt-arkinin-olumuyle-ilgili-aciklama-1058047208.html

Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama

Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama

Prof Dr. Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T15:33+0300

2022-06-28T15:33+0300

2022-06-28T15:46+0300

cüneyt arkın

yaşam

doktor

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Prof Dr. Ferah Ece, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.Usta oyuncunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyleyen Prof Dr. Ferah Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur. Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solunum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220628/cuneyt-arkin-hayatini-kaybetti--1058028498.html

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cüneyt arkın, doktor