Türkiye
SON DAKİKA| Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220628/doktorundan-cuneyt-arkinin-olumuyle-ilgili-aciklama-1058047208.html
Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama
Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama
Prof Dr. Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:33+0300
2022-06-28T15:46+0300
cüneyt arkın
yaşam
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058046886_0:89:1626:1004_1920x0_80_0_0_a489196aa5d0190a6ede6257540f8c5b.jpg
Prof Dr. Ferah Ece, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.Usta oyuncunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyleyen Prof Dr. Ferah Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur. Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solunum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/cuneyt-arkin-hayatini-kaybetti--1058028498.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058046886_0:0:1626:1221_1920x0_80_0_0_27318ca2aff01ebdb73dc096afe3f900.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cüneyt arkın, doktor

Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama

15:33 28.06.2022 (güncellendi: 15:46 28.06.2022)
© İHAProf Dr. Ferah Ece,
Prof Dr. Ferah Ece, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Prof Dr. Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Prof Dr. Ferah Ece, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
Usta oyuncunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyleyen Prof Dr. Ferah Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur. Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solunum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
YAŞAM
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
08:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала