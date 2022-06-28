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https://tr.sputniknews.com/20220628/duzcede-is-makinesi-operatoru-sel-sularina-kapildi-1058030170.html
Düzce'de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı
Düzce'de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı
Düzce'de, sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak, iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu. Bayrak için arama çalışması başlatıldı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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düzce
iş makinesi
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Düzce'de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu.İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi devrildi. Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu.Bayrak'tan haber alınmayan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti. Devrilen iş makinesini gören ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bayrak'ı bulmak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/bakan-kurum-selden-etkilenen-kastamonuda-aciklama-yapti-bir-vatandasimiz-kayip-1058026264.html
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türkiye, düzce, iş makinesi

Düzce'de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı

10:23 28.06.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOLDüzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı
Düzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOL
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Düzce'de, sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak, iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu. Bayrak için arama çalışması başlatıldı.
Düzce'de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu.
İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi devrildi. Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu.
Bayrak'tan haber alınmayan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti. Devrilen iş makinesini gören ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bayrak'ı bulmak için çalışma başlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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Bakan Kurum, selden etkilenen Kastamonu'da açıklama yaptı: Bir vatandaşımız kayıp
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