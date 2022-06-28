https://tr.sputniknews.com/20220628/duzcede-is-makinesi-operatoru-sel-sularina-kapildi-1058030170.html

Düzce'de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı

Düzce'de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı

Düzce'de, sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak, iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu. Bayrak için arama çalışması başlatıldı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T10:23+0300

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türkiye

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iş makinesi

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Düzce'de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu.İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi devrildi. Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu.Bayrak'tan haber alınmayan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti. Devrilen iş makinesini gören ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bayrak'ı bulmak için çalışma başlattı.

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