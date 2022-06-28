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Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı
Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı
Düzce'de etkili olan sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mahsur kalan hayvanların yardımına raftingciler yetişti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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rafting
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Köprübaşı Ömerefendi köyü mevkisinde Melen Çayı'na bağlanan derelerde yaşanan taşkınların ardından köpekler ve büyükbaş hayvanlar bulundukları yerlerde mahsur kaldı.Botlarıyla taşkın bölgelerine gelen rafting sporcuları, uzun uğraşlar sonucu iki büyükbaş hayvan ve 4 köpeği kurtardı.Bu arada sporcular, solunumu duran bir ineği hayata döndürmek için ilk yardım müdahalesi gerçekleştirdi.Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, bölgede yağışın dün akşamdan bu yana etkili olduğunu ve su basan yerlerde çalışma yaptıklarını belirtti.Tarama çalışmalarında suyun içinde mahsur kalan hayvanları gördüklerinde müdahale ettiklerini anlatan Tepe, bölgede kurtarılmayı bekleyen çok sayıda hayvanın bulunduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220628/bakan-soylu-kastamonu-ve-duzcede-kayip-2-kisi-araniyor-1058039238.html
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rafting, düzce, sel

Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı

14:24 28.06.2022 (güncellendi: 14:37 28.06.2022)
© AADüzce'de mahsur kalan hayvanları kurtaran raftingciler
Düzce'de mahsur kalan hayvanları kurtaran raftingciler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Düzce'de etkili olan sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mahsur kalan hayvanların yardımına raftingciler yetişti.
Köprübaşı Ömerefendi köyü mevkisinde Melen Çayı'na bağlanan derelerde yaşanan taşkınların ardından köpekler ve büyükbaş hayvanlar bulundukları yerlerde mahsur kaldı.
Botlarıyla taşkın bölgelerine gelen rafting sporcuları, uzun uğraşlar sonucu iki büyükbaş hayvan ve 4 köpeği kurtardı.
Bu arada sporcular, solunumu duran bir ineği hayata döndürmek için ilk yardım müdahalesi gerçekleştirdi.
Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, bölgede yağışın dün akşamdan bu yana etkili olduğunu ve su basan yerlerde çalışma yaptıklarını belirtti.
Tarama çalışmalarında suyun içinde mahsur kalan hayvanları gördüklerinde müdahale ettiklerini anlatan Tepe, bölgede kurtarılmayı bekleyen çok sayıda hayvanın bulunduğunu kaydetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzce'de kayıp 2 kişi aranıyor
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