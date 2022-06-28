https://tr.sputniknews.com/20220628/emekli-amiraller-davasinda-saniklarin-adli-kontrol-karari-kaldirildi-1058027882.html
Emekli amiraller davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı
Emekli amiraller davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı
Emekli amiraller bildirisine ilişkin davada mahkeme, bütün sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını ve haklarındaki adli kontrol kararlarının... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T08:43+0300
2022-06-28T08:43+0300
2022-06-28T08:43+0300
emekli
türkiye
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103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.Gelecek duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.
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emekli
Emekli amiraller davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı
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Emekli amiraller bildirisine ilişkin davada mahkeme, bütün sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi.
103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.
Gelecek duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.
Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.