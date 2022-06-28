Türkiye
SON DAKİKA | Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/emekli-amiraller-davasinda-saniklarin-adli-kontrol-karari-kaldirildi-1058027882.html
Emekli amiraller davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı
Emekli amiraller davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı
Emekli amiraller bildirisine ilişkin davada mahkeme, bütün sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını ve haklarındaki adli kontrol kararlarının... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T08:43+0300
2022-06-28T08:43+0300
emekli
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057517690_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_a7bbb85d92c26db116161ff4f7080206.jpg
103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.Gelecek duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057517690_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_0cc1840677979c078bd20f38dc582417.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli

Emekli amiraller davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı

08:43 28.06.2022
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Emekli amiraller bildirisine ilişkin davada mahkeme, bütün sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi.
103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.
Gelecek duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.
Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала