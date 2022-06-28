https://tr.sputniknews.com/20220628/emekli-amiraller-davasinda-saniklarin-adli-kontrol-karari-kaldirildi-1058027882.html

Emekli amiraller davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı

Emekli amiraller davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı

Emekli amiraller bildirisine ilişkin davada mahkeme, bütün sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını ve haklarındaki adli kontrol kararlarının... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T08:43+0300

2022-06-28T08:43+0300

2022-06-28T08:43+0300

emekli

türkiye

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103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.Gelecek duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.

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emekli