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https://tr.sputniknews.com/20220628/enerji-piyasasi-duzenleme-kuruluna-iki-yeni-atama-1058029800.html
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na iki yeni atama
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na iki yeni atama
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine iki yeni atama yapıldı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı.
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epdk, atama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na iki yeni atama

10:07 28.06.2022
© Fotoğraf : TwitterEPDK
EPDK - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine iki yeni atama yapıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı.
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