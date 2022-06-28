https://tr.sputniknews.com/20220628/enerji-piyasasi-duzenleme-kuruluna-iki-yeni-atama-1058029800.html
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na iki yeni atama
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na iki yeni atama
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine iki yeni atama yapıldı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T10:07+0300
2022-06-28T10:07+0300
2022-06-28T10:07+0300
türkiye
epdk
atama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/86/1041748695_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eea682a8499b4e05ea9a5af5761155fe.jpg
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/86/1041748695_259:0:1159:675_1920x0_80_0_0_d5d2ce698e1dc354145e119d1a19ea85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
epdk, atama
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na iki yeni atama
Abone ol
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine iki yeni atama yapıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı.