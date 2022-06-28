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https://tr.sputniknews.com/20220628/epdk-dogal-gaz-ithalati-nisanda-yuzde-139-azaldi-1058040390.html
EPDK: Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13.9 azaldı
EPDK: Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13.9 azaldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T13:17+0300
2022-06-28T13:38+0300
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
ekonomi
ithalat
doğalgaz
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) nisan ayına ilişkin ‘Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 453 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 613 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 16,7 azalırken, LNG ithalatı yüzde 6.14 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.Nisanda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 882 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 837 milyon metreküple İran, 733 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.Bu dönemde, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 24.9, yüzde 3.41 ve yüzde 4.83 düşüş gösterdi.Konutların gaz tüketiminde yüzde 3.36 düşüşSöz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 6.59 azalarak 5 milyar 130 milyon metreküp oldu.Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 0.51 azalışla 365 milyon metreküpe indi.Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 24.56 düşüşle 672 milyon metreküpe geriledi.Nisanda konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,36 azalarak 2 milyar 329 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.Doğal gaz stok miktarı düştüTürkiye'de doğal gaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.6 azalışla 1 milyar 326 milyon metreküp oldu.Doğal gaz stokunun yüzde 90.2'sini 1 milyar 197 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9.74'ünü 129 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.Bu dönemde yer altı depolama ve LNG tesislerindeki stok miktarı yüzde 33 ve yüzde 46.6 azaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/dogalgaz-ithalati-ocakta-yuzde-10-artti-1055157414.html
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), ithalat, doğalgaz

EPDK: Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13.9 azaldı

13:17 28.06.2022 (güncellendi: 13:38 28.06.2022)
© AADoğal gaz boru hattı
Doğal gaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) nisan ayına ilişkin ‘Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 453 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 613 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 16,7 azalırken, LNG ithalatı yüzde 6.14 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.
Nisanda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 882 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 837 milyon metreküple İran, 733 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.
Bu dönemde, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 24.9, yüzde 3.41 ve yüzde 4.83 düşüş gösterdi.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 3.36 düşüş

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 6.59 azalarak 5 milyar 130 milyon metreküp oldu.
Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 0.51 azalışla 365 milyon metreküpe indi.
Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 24.56 düşüşle 672 milyon metreküpe geriledi.
Nisanda konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,36 azalarak 2 milyar 329 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stok miktarı düştü

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.6 azalışla 1 milyar 326 milyon metreküp oldu.
Doğal gaz stokunun yüzde 90.2'sini 1 milyar 197 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9.74'ünü 129 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.
Bu dönemde yer altı depolama ve LNG tesislerindeki stok miktarı yüzde 33 ve yüzde 46.6 azaldı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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Doğalgaz ithalatı ocakta yüzde 10 arttı
30 Mart, 09:44
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