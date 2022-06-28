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https://tr.sputniknews.com/20220628/erdogan-finlandiya-cumhurbaskani-isvec-basbakani-ve-nato-genel-sekreteri-ile-gorusuyor-1058052798.html
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüşüyor
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T17:21+0300
2022-06-28T17:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
finlandiya
isveç
nato
jens stoltenberg
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zİrvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 4'lü görüşmesi başladı.
türkiye
finlandiya
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recep tayyip erdoğan, finlandiya, isveç, nato, jens stoltenberg

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüşüyor

17:21 28.06.2022 (güncellendi: 17:25 28.06.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zİrvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 4'lü görüşmesi başladı.
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