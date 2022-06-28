Erdoğan: ABD Başkanı Biden ile bu akşam ya da yarın zirvede bir araya gelebiliriz

İsveç ve Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu anlatacağım. İsveç ve Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu anlatacağım.

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. (Türkiye-NATO-Finlandiya-İsveç) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz. İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. (Türkiye-NATO-Finlandiya-İsveç) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz.

Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın, tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik. Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın, tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik.

Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil. Yunanistan ile olması gereken yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımız vardı, bunu kaldırdık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen vermeleri halinde planlar, yol haritamızı çizeriz. Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil. Yunanistan ile olması gereken yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımız vardı, bunu kaldırdık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen vermeleri halinde planlar, yol haritamızı çizeriz.

NATO Liderler Zirvesi'nde, siz terörle mücadelede binlerce tır araç gereç silah, teröristlere verildiği halde NATO burada ne yaptı? NATO'nun bir numaralı ülkesi ABD. Bu nasıl NATO'da paydaş ülkeyiz ki bütün silahlar PKK'ya gönderiliyor? Artık biz bunları tanıyoruz. NATO Liderler Zirvesi'nde, siz terörle mücadelede binlerce tır araç gereç silah, teröristlere verildiği halde NATO burada ne yaptı? NATO'nun bir numaralı ülkesi ABD. Bu nasıl NATO'da paydaş ülkeyiz ki bütün silahlar PKK'ya gönderiliyor? Artık biz bunları tanıyoruz.