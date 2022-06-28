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Erdoğan: ABD Başkanı Biden ile bu akşam ya da yarın zirvede bir araya gelebiliriz
Erdoğan: ABD Başkanı Biden ile bu akşam ya da yarın zirvede bir araya gelebiliriz
Erdoğan, "ABD Başkanı Biden ile bu akşam ya da yarın zirvede bir araya gelebiliriz" dedi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T11:39+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: ABD Başkanı Biden ile bu akşam ya da yarın zirvede bir araya gelebiliriz

11:39 28.06.2022 (güncellendi: 11:59 28.06.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Erdoğan, "ABD Başkanı Biden ile bu akşam ya da yarın zirvede bir araya gelebiliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İsveç ve Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu anlatacağım.
İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. (Türkiye-NATO-Finlandiya-İsveç) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz.
Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın, tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik.
Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil. Yunanistan ile olması gereken yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımız vardı, bunu kaldırdık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen vermeleri halinde planlar, yol haritamızı çizeriz.
NATO Liderler Zirvesi'nde, siz terörle mücadelede binlerce tır araç gereç silah, teröristlere verildiği halde NATO burada ne yaptı? NATO'nun bir numaralı ülkesi ABD. Bu nasıl NATO'da paydaş ülkeyiz ki bütün silahlar PKK'ya gönderiliyor? Artık biz bunları tanıyoruz.
Takvim belirleme çalışması olaylara göre şekilleniyor. Olaylar bazı yerlerde su altında gidiyor. Bu gelişmelere göre de yol haritamızı belirler, müdahalemizi anında yaparız.
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