https://tr.sputniknews.com/20220628/erkek-milli-artistik-cimnastik-takimi-19-akdeniz-oyunlarinda-altin-madalya-kazandi-1058020573.html
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T00:55+0300
2022-06-28T00:55+0300
2022-06-28T00:57+0300
spor
akdeniz
gençlik ve spor bakanlığı
cimnastik
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Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı.Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı.İtalya, 246.1 puanla gümüş, Fransa ise 242.9 puanla bronz madalya elde etti.
https://tr.sputniknews.com/20220627/milli-gurescilerden-akdeniz-oyunlarinda-2-sampiyonluk--1058013409.html
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akdeniz, gençlik ve spor bakanlığı, cimnastik
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
00:55 28.06.2022 (güncellendi: 00:57 28.06.2022) Abone ol
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı.
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı.
İtalya, 246.1 puanla gümüş, Fransa ise 242.9 puanla bronz madalya elde etti.