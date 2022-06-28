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Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T00:55+0300
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spor
akdeniz
gençlik ve spor bakanlığı
cimnastik
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Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı.Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı.İtalya, 246.1 puanla gümüş, Fransa ise 242.9 puanla bronz madalya elde etti.
https://tr.sputniknews.com/20220627/milli-gurescilerden-akdeniz-oyunlarinda-2-sampiyonluk--1058013409.html
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akdeniz, gençlik ve spor bakanlığı, cimnastik

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

00:55 28.06.2022 (güncellendi: 00:57 28.06.2022)
© Team TürkiyeErkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Team Türkiye
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Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı.
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı.
İtalya, 246.1 puanla gümüş, Fransa ise 242.9 puanla bronz madalya elde etti.
Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Murat Fırat ise aynı turnuvada grekoromen stil 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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Milli güreşçilerden Akdeniz Oyunları'nda 2 şampiyonluk
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