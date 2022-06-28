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https://tr.sputniknews.com/20220628/esi-ve-2-cocugunu-silahla-rehin-alan-yabanci-uyruklu-sahis-25-saatin-ardindan-ikna-edildi-1058023617.html
Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi
Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T02:07+0300
2022-06-28T02:07+0300
türkiye
gaziantep
islahiye
yabancı
erkek
çocuk
rehine
rehin alma
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Gaziantep Islahiye'de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1. katında yaşayan ve Irak vatandaşı olduğu söylenen Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2.5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi.Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/yabanci-uyruklu-sahis-esini-ve-2-cocugunu-rehin-aldi--1058016449.html
türkiye
gaziantep
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gaziantep, islahiye, yabancı, erkek, eş, çocuk, rehine, rehin alma

Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi

02:07 28.06.2022
© İHAGaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi.
Gaziantep Islahiye'de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1. katında yaşayan ve Irak vatandaşı olduğu söylenen Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2.5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi.
Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.
Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahsı ikna çabaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
TÜRKİYE
Yabancı uyruklu şahıs, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı
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