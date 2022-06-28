https://tr.sputniknews.com/20220628/esi-ve-2-cocugunu-silahla-rehin-alan-yabanci-uyruklu-sahis-25-saatin-ardindan-ikna-edildi-1058023617.html
Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi
Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T02:07+0300
2022-06-28T02:07+0300
2022-06-28T02:07+0300
türkiye
gaziantep
islahiye
yabancı
erkek
eş
çocuk
rehine
rehin alma
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Gaziantep Islahiye'de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1. katında yaşayan ve Irak vatandaşı olduğu söylenen Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2.5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi.Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/yabanci-uyruklu-sahis-esini-ve-2-cocugunu-rehin-aldi--1058016449.html
türkiye
gaziantep
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gaziantep, islahiye, yabancı, erkek, eş, çocuk, rehine, rehin alma
Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi.
Gaziantep Islahiye'de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1. katında yaşayan ve Irak vatandaşı olduğu söylenen Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2.5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi.
Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.