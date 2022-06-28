https://tr.sputniknews.com/20220628/esi-ve-2-cocugunu-silahla-rehin-alan-yabanci-uyruklu-sahis-25-saatin-ardindan-ikna-edildi-1058023617.html

Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi

Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T02:07+0300

2022-06-28T02:07+0300

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türkiye

gaziantep

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yabancı

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eş

çocuk

rehine

rehin alma

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Gaziantep Islahiye'de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1. katında yaşayan ve Irak vatandaşı olduğu söylenen Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2.5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi.Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220627/yabanci-uyruklu-sahis-esini-ve-2-cocugunu-rehin-aldi--1058016449.html

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