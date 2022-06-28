https://tr.sputniknews.com/20220628/fasin-baskenti-rabatta-onlarca-gocmen-yasam-sartlarinin-iyilestirilmesini-talep-etti-1058065131.html

Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca göçmen, yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep etti

Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca göçmen, yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep etti

Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca göçmen, İspanya sınırında yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından, yaşam şartlarının iyileştirilmesi... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T21:09+0300

2022-06-28T21:09+0300

2022-06-28T21:09+0300

dünya

göçmen krizi

fas

ispanya

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Yaklaşık 70 göçmen, taleplerini dile getirmek için Rabat'taki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) önünde toplandı.Sudan, Eritre ve Çad gibi Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, sağlık hizmetlerinden yararlanmak, oturum izni almak, başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelere göçlerinin kolaylaştırılması gibi taleplerde bulundu.Sudanlı bir göçmen, Fas-İspanya sınırında yaşanan olayın etkisinden kurtulamadıklarını ve bazılarının halen yaralı olduğunu söyledi.Kendisini güvende hissetmediği için ülkesini terk ettiğini belirten Sudanlı göçmen, taleplerinin yerine getirilmesi için Fas yönetimi ve BMMYK'ya çağrıda bulundu.Eritreli bir diğer göçmen ise sırasıyla Sudan, Libya, Cezayir ve ardından Fas'a geldiğini ve Melilla'ya geçmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirtti.Melilla'da yaşananlarMelilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.Fas polisi ve İspanya makamları, göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.Fas hükumeti 23 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.Göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220626/ispanya-basbakani-melilladaki-gocmen-katliamini-polis-cok-iyi-cikardi-diyerek-ovdu-1057962871.html

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göçmen krizi, fas, ispanya