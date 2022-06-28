https://tr.sputniknews.com/20220628/fazil-say-portreler-eseri-ile-istanbulda-sahne-alacak-1058056354.html

Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da sahne alacak

Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da sahne alacak

Piyanist ve besteci Fazıl Say, ‘Portreler’ eseriyle 5 Temmuz Salı günü ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda performans sergileyecek. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T18:07+0300

2022-06-28T18:07+0300

2022-06-28T18:07+0300

yaşam

fazıl say

müzik

konser

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Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan 'Portreler opus 101‘i İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat’ta seslendirecek.Saat 21.15’te başlayacak konserde Say’a, flütüyle usta müzisyen Bülent Evcil ve sunumlarıyla Yekta Kopan eşlik edecek.Say’ın, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında, ENKA’nın kurucularından Şarık Tara’nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan da bulunuyor.Gecede Say ayrıca, Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı ve Schubert’den Do Minör Sonat’ı da seslendirecek.

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fazıl say, müzik, konser