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https://tr.sputniknews.com/20220628/fazil-say-portreler-eseri-ile-istanbulda-sahne-alacak-1058056354.html
Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da sahne alacak
Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da sahne alacak
Piyanist ve besteci Fazıl Say, ‘Portreler’ eseriyle 5 Temmuz Salı günü ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda performans sergileyecek. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan 'Portreler opus 101‘i İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat’ta seslendirecek.Saat 21.15’te başlayacak konserde Say’a, flütüyle usta müzisyen Bülent Evcil ve sunumlarıyla Yekta Kopan eşlik edecek.Say’ın, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında, ENKA’nın kurucularından Şarık Tara’nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan da bulunuyor.Gecede Say ayrıca, Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı ve Schubert’den Do Minör Sonat’ı da seslendirecek.
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fazıl say, müzik, konser

Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da sahne alacak

18:07 28.06.2022
© AA / Mahmut Serdar AlakuşFazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan İzmir'de konser
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan İzmir'de konser - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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Piyanist ve besteci Fazıl Say, ‘Portreler’ eseriyle 5 Temmuz Salı günü ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda performans sergileyecek.
Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan 'Portreler opus 101‘i İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat’ta seslendirecek.
Saat 21.15’te başlayacak konserde Say’a, flütüyle usta müzisyen Bülent Evcil ve sunumlarıyla Yekta Kopan eşlik edecek.
Say’ın, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında, ENKA’nın kurucularından Şarık Tara’nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan da bulunuyor.
Gecede Say ayrıca, Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı ve Schubert’den Do Minör Sonat’ı da seslendirecek.
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