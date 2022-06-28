https://tr.sputniknews.com/20220628/fazil-say-portreler-eseri-ile-istanbulda-sahne-alacak-1058056354.html
Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da sahne alacak
Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da sahne alacak
Piyanist ve besteci Fazıl Say, ‘Portreler’ eseriyle 5 Temmuz Salı günü ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda performans sergileyecek. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T18:07+0300
2022-06-28T18:07+0300
2022-06-28T18:07+0300
yaşam
fazıl say
müzik
konser
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Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan 'Portreler opus 101‘i İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat’ta seslendirecek.Saat 21.15’te başlayacak konserde Say’a, flütüyle usta müzisyen Bülent Evcil ve sunumlarıyla Yekta Kopan eşlik edecek.Say’ın, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında, ENKA’nın kurucularından Şarık Tara’nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan da bulunuyor.Gecede Say ayrıca, Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı ve Schubert’den Do Minör Sonat’ı da seslendirecek.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fazıl say, müzik, konser
Fazıl Say ‘Portreler’ eseri ile İstanbul’da sahne alacak
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Piyanist ve besteci Fazıl Say, ‘Portreler’ eseriyle 5 Temmuz Salı günü ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda performans sergileyecek.
Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan 'Portreler opus 101‘i İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat’ta seslendirecek.
Saat 21.15’te başlayacak konserde Say’a, flütüyle usta müzisyen Bülent Evcil ve sunumlarıyla Yekta Kopan eşlik edecek.
Say’ın, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında, ENKA’nın kurucularından Şarık Tara’nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan da bulunuyor.
Gecede Say ayrıca, Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı ve Schubert’den Do Minör Sonat’ı da seslendirecek.