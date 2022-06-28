https://tr.sputniknews.com/20220628/fransa-saglik-bakani-kapali-ve-kalabalik-alanlarda-yeniden-maskeye-donulmesini-istiyor-1058031209.html

Fransa Sağlık Bakanı kapalı ve kalabalık alanlarda yeniden maskeye dönülmesini istiyor

Fransa Sağlık Bakanı kapalı ve kalabalık alanlarda yeniden maskeye dönülmesini istiyor

Toplu taşımada maske zorunluluğunun mayıs ortasında kaldırıldığı Fransa'da koronavirüs vaka sayısının artmasıyla Sağlık Bakanı'ndan yeni bir çağrı geldi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T11:03+0300

2022-06-28T11:03+0300

2022-06-28T11:03+0300

koronavirüs

fransa

koronavirüs

maske

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Koronavirüs vakalarının yeniden artışta olduğu Fransa'da Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon toplu taşımada yeniden maske takılmaya başlanması çağrısı yaptı. Radyo kanalı RTL'ye konuşan Bourguignon kapalı ve kalabalık alanlarda da maskeye dönülmesini tavsiye etti. Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu 16 Mayıs'ta kaldırılmıştı. Kamu Sağlığı Kurumu dün ülke genelinde 17 bin 601 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Bu sayı, son bir hafta içinde vakalarda yüzde 50'nin üzerinde artış olduğu anlamına geliyor.

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fransa, koronavirüs, maske