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Fransa Sağlık Bakanı kapalı ve kalabalık alanlarda yeniden maskeye dönülmesini istiyor
Fransa Sağlık Bakanı kapalı ve kalabalık alanlarda yeniden maskeye dönülmesini istiyor
Toplu taşımada maske zorunluluğunun mayıs ortasında kaldırıldığı Fransa'da koronavirüs vaka sayısının artmasıyla Sağlık Bakanı'ndan yeni bir çağrı geldi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fransa
koronavirüs
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Koronavirüs vakalarının yeniden artışta olduğu Fransa'da Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon toplu taşımada yeniden maske takılmaya başlanması çağrısı yaptı. Radyo kanalı RTL'ye konuşan Bourguignon kapalı ve kalabalık alanlarda da maskeye dönülmesini tavsiye etti. Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu 16 Mayıs'ta kaldırılmıştı. Kamu Sağlığı Kurumu dün ülke genelinde 17 bin 601 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Bu sayı, son bir hafta içinde vakalarda yüzde 50'nin üzerinde artış olduğu anlamına geliyor.
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fransa, koronavirüs, maske

Fransa Sağlık Bakanı kapalı ve kalabalık alanlarda yeniden maskeye dönülmesini istiyor

11:03 28.06.2022
© AFP 2022 / STRINGERFransa- Paris
Fransa- Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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Toplu taşımada maske zorunluluğunun mayıs ortasında kaldırıldığı Fransa'da koronavirüs vaka sayısının artmasıyla Sağlık Bakanı'ndan yeni bir çağrı geldi.
Koronavirüs vakalarının yeniden artışta olduğu Fransa'da Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon toplu taşımada yeniden maske takılmaya başlanması çağrısı yaptı. Radyo kanalı RTL'ye konuşan Bourguignon kapalı ve kalabalık alanlarda da maskeye dönülmesini tavsiye etti.
Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu 16 Mayıs'ta kaldırılmıştı.
Kamu Sağlığı Kurumu dün ülke genelinde 17 bin 601 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Bu sayı, son bir hafta içinde vakalarda yüzde 50'nin üzerinde artış olduğu anlamına geliyor.
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