https://tr.sputniknews.com/20220628/fransa-saglik-bakani-kapali-ve-kalabalik-alanlarda-yeniden-maskeye-donulmesini-istiyor-1058031209.html
Fransa Sağlık Bakanı kapalı ve kalabalık alanlarda yeniden maskeye dönülmesini istiyor
Fransa Sağlık Bakanı kapalı ve kalabalık alanlarda yeniden maskeye dönülmesini istiyor
Toplu taşımada maske zorunluluğunun mayıs ortasında kaldırıldığı Fransa'da koronavirüs vaka sayısının artmasıyla Sağlık Bakanı'ndan yeni bir çağrı geldi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T11:03+0300
2022-06-28T11:03+0300
2022-06-28T11:03+0300
koronavirüs
fransa
koronavirüs
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058031658_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f993b18a21c7415c5ce8f4541e0ec3f6.jpg
Koronavirüs vakalarının yeniden artışta olduğu Fransa'da Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon toplu taşımada yeniden maske takılmaya başlanması çağrısı yaptı. Radyo kanalı RTL'ye konuşan Bourguignon kapalı ve kalabalık alanlarda da maskeye dönülmesini tavsiye etti. Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu 16 Mayıs'ta kaldırılmıştı. Kamu Sağlığı Kurumu dün ülke genelinde 17 bin 601 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Bu sayı, son bir hafta içinde vakalarda yüzde 50'nin üzerinde artış olduğu anlamına geliyor.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058031658_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_219436245f7c9aaa8018f20557dcc801.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, koronavirüs, maske
Fransa Sağlık Bakanı kapalı ve kalabalık alanlarda yeniden maskeye dönülmesini istiyor
Abone ol
Toplu taşımada maske zorunluluğunun mayıs ortasında kaldırıldığı Fransa'da koronavirüs vaka sayısının artmasıyla Sağlık Bakanı'ndan yeni bir çağrı geldi.
Koronavirüs vakalarının yeniden artışta olduğu Fransa'da Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon toplu taşımada yeniden maske takılmaya başlanması çağrısı yaptı. Radyo kanalı RTL'ye konuşan Bourguignon kapalı ve kalabalık alanlarda da maskeye dönülmesini tavsiye etti.
Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu 16 Mayıs'ta kaldırılmıştı.
Kamu Sağlığı Kurumu dün ülke genelinde 17 bin 601 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Bu sayı, son bir hafta içinde vakalarda yüzde 50'nin üzerinde artış olduğu anlamına geliyor.