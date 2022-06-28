https://tr.sputniknews.com/20220628/g7-liderleri-rusyaya-karsi-yaptirimlar-gida-urunlerini-hedef-almayacak-1058045314.html
G7 liderleri: Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ürünlerini hedef almayacak
G7 liderleri: Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ürünlerini hedef almayacak
G7 ülkelerinin liderleri, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4.5 milyar dolar ayıracaklarını belirterek gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T14:37+0300
2022-06-28T14:37+0300
2022-06-28T14:37+0300
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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'nin son gününde 'küresel gıda güvenliğine' ilişkin ortak açıklama yaptı.Açıklamada, sanayileşmiş ülkelerin liderlerinin, büyük gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere 'piyasaları bozmadan küresel gıda kıtlığını gidermeye yardımcı olma' çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Kısa vadede rahatlama için büyük gıda stokları olan ortakları ve özel sektörü, BM Dünya Gıda Programı'nın gıda satın alma stratejisini desteklemek de dahil olmak üzere piyasaları etkilemeden gıdaları erişebilir yapmaya çağırıyoruz. Tüm ülkeleri, daha fazla fiyat artışına yol açabilecek aşırı gıda stoklarından kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.G7 liderlerinin, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için ek 4.5 milyar dolar taahhüt ettikleri bildirilen açıklamada, bu miktarla 2022'de küresel gıda güvenliğine ilişkin taahhütlerin 14 milyar dolara çıktığı kaydedildi.Rusya'ya karşı yaptırımların gıda ürünlerini hedef almayacağı belirtilen açıklamada, 'Moskova'nın Ukrayna'daki tarım ürünleri ve ekipmanlarına yasa dışı olarak el koyduğu' iddia edilerek bunun 'koşulsuz olarak sona erdirilmesi' istendi. Açıklamada, "Ukrayna'nın gelecek hasat mevsimi için tarım ürünleri üretmeye devam etmesine yardımcı olmak için çabalarımızı hızlandıracağız" denildi.Daha önce Ukrayna krizi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), 'benzeri görülmemiş bir küresel açlık krizi' konusunda uyarılarda bulunurken, G7 liderlerinin gıda güvenliği ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele konusunda yeni taahhütlerde bulunması öngörülüyor.
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rusya, ukrayna, gıda krizi, g7 liderler zirvesi, tahıl
G7 liderleri: Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ürünlerini hedef almayacak
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G7 ülkelerinin liderleri, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4.5 milyar dolar ayıracaklarını belirterek gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere 'piyasaları bozmadan küresel gıda kıtlığını gidermeye yardımcı olmaları' çağrısında bulundu. Liderler, Rusya'ya karşı yaptırımların gıda ürünlerini hedef almayacağını belirtti.
ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'nin son gününde 'küresel gıda güvenliğine' ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, sanayileşmiş ülkelerin liderlerinin, büyük gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere 'piyasaları bozmadan küresel gıda kıtlığını gidermeye yardımcı olma' çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Kısa vadede rahatlama için büyük gıda stokları olan ortakları ve özel sektörü, BM Dünya Gıda Programı'nın gıda satın alma stratejisini desteklemek de dahil olmak üzere piyasaları etkilemeden gıdaları erişebilir yapmaya çağırıyoruz. Tüm ülkeleri, daha fazla fiyat artışına yol açabilecek aşırı gıda stoklarından kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.
G7 liderlerinin, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için ek 4.5 milyar dolar taahhüt ettikleri bildirilen açıklamada, bu miktarla 2022'de küresel gıda güvenliğine ilişkin taahhütlerin 14 milyar dolara çıktığı kaydedildi.
Rusya'ya karşı yaptırımların gıda ürünlerini hedef almayacağı belirtilen açıklamada, 'Moskova'nın Ukrayna'daki tarım ürünleri ve ekipmanlarına yasa dışı olarak el koyduğu' iddia edilerek bunun 'koşulsuz olarak sona erdirilmesi' istendi. Açıklamada, "Ukrayna'nın gelecek hasat mevsimi için tarım ürünleri üretmeye devam etmesine yardımcı olmak için çabalarımızı hızlandıracağız" denildi.
Daha önce Ukrayna krizi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), 'benzeri görülmemiş bir küresel açlık krizi' konusunda uyarılarda bulunurken, G7 liderlerinin gıda güvenliği ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele konusunda yeni taahhütlerde bulunması öngörülüyor.