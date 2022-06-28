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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/g7-liderleri-rusyaya-karsi-yaptirimlar-gida-urunlerini-hedef-almayacak-1058045314.html
G7 liderleri: Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ürünlerini hedef almayacak
G7 liderleri: Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ürünlerini hedef almayacak
G7 ülkelerinin liderleri, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4.5 milyar dolar ayıracaklarını belirterek gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T14:37+0300
2022-06-28T14:37+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
gıda krizi
g7 liderler zirvesi
tahıl
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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'nin son gününde 'küresel gıda güvenliğine' ilişkin ortak açıklama yaptı.Açıklamada, sanayileşmiş ülkelerin liderlerinin, büyük gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere 'piyasaları bozmadan küresel gıda kıtlığını gidermeye yardımcı olma' çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Kısa vadede rahatlama için büyük gıda stokları olan ortakları ve özel sektörü, BM Dünya Gıda Programı'nın gıda satın alma stratejisini desteklemek de dahil olmak üzere piyasaları etkilemeden gıdaları erişebilir yapmaya çağırıyoruz. Tüm ülkeleri, daha fazla fiyat artışına yol açabilecek aşırı gıda stoklarından kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.G7 liderlerinin, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için ek 4.5 milyar dolar taahhüt ettikleri bildirilen açıklamada, bu miktarla 2022'de küresel gıda güvenliğine ilişkin taahhütlerin 14 milyar dolara çıktığı kaydedildi.Rusya'ya karşı yaptırımların gıda ürünlerini hedef almayacağı belirtilen açıklamada, 'Moskova'nın Ukrayna'daki tarım ürünleri ve ekipmanlarına yasa dışı olarak el koyduğu' iddia edilerek bunun 'koşulsuz olarak sona erdirilmesi' istendi. Açıklamada, "Ukrayna'nın gelecek hasat mevsimi için tarım ürünleri üretmeye devam etmesine yardımcı olmak için çabalarımızı hızlandıracağız" denildi.Daha önce Ukrayna krizi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), 'benzeri görülmemiş bir küresel açlık krizi' konusunda uyarılarda bulunurken, G7 liderlerinin gıda güvenliği ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele konusunda yeni taahhütlerde bulunması öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/peskov-tahil-koridoru-ile-ilgili-dortlu-toplantinin-tarihi-henuz-net-degil-1058042021.html
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rusya, ukrayna, gıda krizi, g7 liderler zirvesi, tahıl

G7 liderleri: Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ürünlerini hedef almayacak

14:37 28.06.2022
© AFP 2022 / KERSTIN JOENSSONG7 ülkeleri
G7 ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / KERSTIN JOENSSON
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G7 ülkelerinin liderleri, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4.5 milyar dolar ayıracaklarını belirterek gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere 'piyasaları bozmadan küresel gıda kıtlığını gidermeye yardımcı olmaları' çağrısında bulundu. Liderler, Rusya'ya karşı yaptırımların gıda ürünlerini hedef almayacağını belirtti.
ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'nin son gününde 'küresel gıda güvenliğine' ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, sanayileşmiş ülkelerin liderlerinin, büyük gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere 'piyasaları bozmadan küresel gıda kıtlığını gidermeye yardımcı olma' çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Kısa vadede rahatlama için büyük gıda stokları olan ortakları ve özel sektörü, BM Dünya Gıda Programı'nın gıda satın alma stratejisini desteklemek de dahil olmak üzere piyasaları etkilemeden gıdaları erişebilir yapmaya çağırıyoruz. Tüm ülkeleri, daha fazla fiyat artışına yol açabilecek aşırı gıda stoklarından kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.
G7 liderlerinin, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için ek 4.5 milyar dolar taahhüt ettikleri bildirilen açıklamada, bu miktarla 2022'de küresel gıda güvenliğine ilişkin taahhütlerin 14 milyar dolara çıktığı kaydedildi.
Rusya'ya karşı yaptırımların gıda ürünlerini hedef almayacağı belirtilen açıklamada, 'Moskova'nın Ukrayna'daki tarım ürünleri ve ekipmanlarına yasa dışı olarak el koyduğu' iddia edilerek bunun 'koşulsuz olarak sona erdirilmesi' istendi. Açıklamada, "Ukrayna'nın gelecek hasat mevsimi için tarım ürünleri üretmeye devam etmesine yardımcı olmak için çabalarımızı hızlandıracağız" denildi.
Daha önce Ukrayna krizi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), 'benzeri görülmemiş bir küresel açlık krizi' konusunda uyarılarda bulunurken, G7 liderlerinin gıda güvenliği ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele konusunda yeni taahhütlerde bulunması öngörülüyor.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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