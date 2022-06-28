https://tr.sputniknews.com/20220628/gaziantep-gazeteciler-cemiyeti-baskani-ay-tutuklandi-1058053688.html
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay tutuklandı
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay tutuklandı
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T17:37+0300
2022-06-28T17:37+0300
2022-06-28T17:44+0300
gaziantep
türkiye
silahlı saldırı
azmettirici
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Gaziantep'te, 2018'de görev yapan yerel gazeteci Mahmut Ö.'ye aracına bindiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan Mahmut Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklu bulunan sanıklardan Selçuk Y., bir mektup yazarak kendilerini azmettiren kişinin 40 yaşındaki İbrahim Ay olduğunu belirtti. Mektubun ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Ay, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İbrahim Ay, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
gaziantep
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gaziantep, silahlı saldırı, azmettirici
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay tutuklandı
17:37 28.06.2022 (güncellendi: 17:44 28.06.2022) Abone ol
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gaziantep'te, 2018'de görev yapan yerel gazeteci Mahmut Ö.'ye aracına bindiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan Mahmut Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklu bulunan sanıklardan Selçuk Y., bir mektup yazarak kendilerini azmettiren kişinin 40 yaşındaki İbrahim Ay olduğunu belirtti.
Mektubun ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Ay, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İbrahim Ay, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.