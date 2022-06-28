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Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilecek
Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilecek
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ile 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin alıp polisler tarafından güçlükle ikna edilerek yakalanan Irak uyruklu Rami Arap... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T19:48+0300
2022-06-28T19:51+0300
gaziantep
türkiye
rehin
yabancı uyruklu
irak
sınır dışı
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Eşi ve 2 çocuğunu rehin alarak, saatlerce bir odaya kapatıp ölümle tehdit eden Irak uyruklu Rami Arap'ın sınır dışı edileceği öğrenildi.Pınarbaşı Mahallesinde, 10 yıl önce Türkiye'ye gelen ve İslahiye'ye yerleşen Rami Arap, yaşadığı 5 katlı apartmanın birinci katındaki evinde eşi 27 yaşındaki Asya , çocukları 2 yaşındaki Teim ve 3 yaşındaki İbrahim'i tüfek ve bıçakla rehin aldı. Balkona çıkarak bağıran ve elindeki bıçakla kendisine zarar veren Rami Arap, polislerin çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.Rami Arap, emniyette yapılan sorgulamasında; tehdit edildiğini bu nedenle polisin dikkatini çekmek için çocuklarını rehin aldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rami Arap, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı. Rami Arap, adliyeden çıkarıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220628/esi-ve-2-cocugunu-silahla-rehin-alan-yabanci-uyruklu-sahis-25-saatin-ardindan-ikna-edildi-1058023617.html
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gaziantep, rehin, yabancı uyruklu, irak, sınır dışı

Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilecek

19:48 28.06.2022 (güncellendi: 19:51 28.06.2022)
© DHAGaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu erkek, sınır dışı edilecek
Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu erkek, sınır dışı edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© DHA
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ile 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin alıp polisler tarafından güçlükle ikna edilerek yakalanan Irak uyruklu Rami Arap, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.
Eşi ve 2 çocuğunu rehin alarak, saatlerce bir odaya kapatıp ölümle tehdit eden Irak uyruklu Rami Arap'ın sınır dışı edileceği öğrenildi.
Pınarbaşı Mahallesinde, 10 yıl önce Türkiye'ye gelen ve İslahiye'ye yerleşen Rami Arap, yaşadığı 5 katlı apartmanın birinci katındaki evinde eşi 27 yaşındaki Asya , çocukları 2 yaşındaki Teim ve 3 yaşındaki İbrahim'i tüfek ve bıçakla rehin aldı.
Balkona çıkarak bağıran ve elindeki bıçakla kendisine zarar veren Rami Arap, polislerin çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.
Rami Arap, emniyette yapılan sorgulamasında; tehdit edildiğini bu nedenle polisin dikkatini çekmek için çocuklarını rehin aldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rami Arap, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.
Rami Arap, adliyeden çıkarıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
TÜRKİYE
Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan yabancı uyruklu şahıs, 2.5 saatin ardından ikna edildi
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