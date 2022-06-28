https://tr.sputniknews.com/20220628/gorevden-alindan-turk-ocaklari-istanbul-baskani-tepki-sebebi-nedir-anlamis-degilim-1058062101.html
Görevden alından Türk Ocakları İstanbul Başkanı: Tepki sebebi nedir anlamış değilim
Görevden alından Türk Ocakları İstanbul Başkanı: Tepki sebebi nedir anlamış değilim
İBB işbirliği ile 'İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları' sempozyumu düzenleyen Türk Ocakları İstanbul Şube Yönetimi, genel merkez tarafından görevden... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T20:22+0300
2022-06-28T20:22+0300
2022-06-28T20:22+0300
akşam postasi
chp
türk ocakları
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058062573_0:77:1200:752_1920x0_80_0_0_b18ab0afda3ffb4157855998378ea7f2.jpg
Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıldönümünde İstanbul Şubesi, Pazartesi günü, 'Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2' başlıklı sempozyum düzenledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle organize edilen sempozyumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmacı olarak yer aldı.Sempozyum sonrası görevden alınan Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Bayram, “Herkes birbirinin rakibi olduğuna göre siz benim rakibime neden yer veriyorsunuz diyebilir. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz birinci toplantıya tepki gelmemesinin sebebi o zamanlar böyle bir gündem yoktu, bugünkü gibi bir gündem söz konusu değildi” dedi.Görevden alınan Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Destek veren çok kişi oldu ama tenkit edenler de'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058062573_48:0:1152:828_1920x0_80_0_0_f5739e6f6f423cd820e8393977f6f7b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
chp, türk ocakları, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
Görevden alından Türk Ocakları İstanbul Başkanı: Tepki sebebi nedir anlamış değilim
Abone ol
İBB işbirliği ile 'İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları' sempozyumu düzenleyen Türk Ocakları İstanbul Şube Yönetimi, genel merkez tarafından görevden alındı. Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Bayram, konuyla ilgili Radyo Sputnik’te Akşam Postası’nda, "Tepki sebebi nedir anlamış değilim, gündem yüzünden böyle oldu" dedi.
Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıldönümünde İstanbul Şubesi, Pazartesi günü, 'Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2' başlıklı sempozyum düzenledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle organize edilen sempozyumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmacı olarak yer aldı.
Sempozyum sonrası görevden alınan Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Bayram, “Herkes birbirinin rakibi olduğuna göre siz benim rakibime neden yer veriyorsunuz diyebilir. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz birinci toplantıya tepki gelmemesinin sebebi o zamanlar böyle bir gündem yoktu, bugünkü gibi bir gündem söz konusu değildi” dedi.
Görevden alınan Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Son anda öğrenmiş değiller çünkü biz sempozyumun çalışmalarına yılbaşı itibariyla başladık. Ramazan bayramında da genel başkana, İBB ile beraber bir faaliyet yapacağımızı söyledim, ama sayın Kılıçdaroğlu’nun iştiraki o zaman kesin değil olmadığı için ondan bahsetmedim.
Belki de esas mesele, Kemal Bey'in kürsüde olması meselesi değil çünkü biz ilk toplantıyı CHP’li Kartal Belediyes ile birlikte yaptık ve sayın Kılıçdaroğlu’nu da oraya ben davet ettim. O zaman da toplantı öncesinde ilahiyatçılardan ciddi tepki aldım ama sonra yatıştırdık ve toplantıyı açtık. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu da açıklama yapınca katılımcılar benim için, ‘Çok önemli bir iş yaptınız, bunu ancak Türk Ocakları yapardı’ dediler. Demek ki aslında Kılıçdaroğlu’nun iştiraki de bana göre tepki sebebi değil. Fakat tepki sebebi nedir onu anlamış değilim. Bu anlayışın tepki doğuracağını, genel merkezin de bu anlayışa hayır diyeceğini ben düşünmüyorum. Onları rahatsız eden zannediyorum ki sosyal medyadan tepki gelince onlar da o tepkilerden etkilenmiş olabilirler."
'Destek veren çok kişi oldu ama tenkit edenler de'
"Yaşananlarla ilgili destek veren çok kişi oldu ama tenkit edenler de oldu. Tenkit edenlerin çoğunluğunun sıcak gündem etkilendiğini düşünüyorum. Herkes birbirinin rakibi olduğuna göre siz benim rakibime neden yer veriyorsunuz diyebilir. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz birinci toplantıya tepki gelmemesinin sebebi o zamanlar böyle bir gündem yoktu, bugünkü gibi bir gündem söz konusu değildi. Dünkü konuşmamda şunu söyledim; biz çalışmalarımızı doğru olduğuna inandığımız için yapıyoruz yoksa yaşayanların alkışını ve aferinini almak için değil demiştim. Meyveli ağaç taşlanır diye bir söz vardır, yaptığınız iş sizin için ne kadar doğru olursa olsun bundan memnun olmayanlar da olacak ve size söz söyleyeceklerdir. Bizim yaptığımızı herkesin beğenmesi diye mesele yok.