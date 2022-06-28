Görevden alından Türk Ocakları İstanbul Başkanı: Tepki sebebi nedir anlamış değilim

"Son anda öğrenmiş değiller çünkü biz sempozyumun çalışmalarına yılbaşı itibariyla başladık. Ramazan bayramında da genel başkana, İBB ile beraber bir faaliyet yapacağımızı söyledim, ama sayın Kılıçdaroğlu’nun iştiraki o zaman kesin değil olmadığı için ondan bahsetmedim.

Belki de esas mesele, Kemal Bey'in kürsüde olması meselesi değil çünkü biz ilk toplantıyı CHP’li Kartal Belediyes ile birlikte yaptık ve sayın Kılıçdaroğlu’nu da oraya ben davet ettim. O zaman da toplantı öncesinde ilahiyatçılardan ciddi tepki aldım ama sonra yatıştırdık ve toplantıyı açtık. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu da açıklama yapınca katılımcılar benim için, ‘Çok önemli bir iş yaptınız, bunu ancak Türk Ocakları yapardı’ dediler. Demek ki aslında Kılıçdaroğlu’nun iştiraki de bana göre tepki sebebi değil. Fakat tepki sebebi nedir onu anlamış değilim. Bu anlayışın tepki doğuracağını, genel merkezin de bu anlayışa hayır diyeceğini ben düşünmüyorum. Onları rahatsız eden zannediyorum ki sosyal medyadan tepki gelince onlar da o tepkilerden etkilenmiş olabilirler."