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https://tr.sputniknews.com/20220628/guney-afrikada-bitkisel-gidalara-hayvan-bazli-gida-isimleri-verilmesi-yasaklandi-1058054022.html
Güney Afrika'da bitkisel gıdalara, hayvan bazlı gıda isimleri verilmesi yasaklandı
Güney Afrika'da bitkisel gıdalara, hayvan bazlı gıda isimleri verilmesi yasaklandı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bitkisel bazlı gıdaların, hayvan bazlı gıda isimleriyle satışının yasaklandığı bildirildi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T17:58+0300
2022-06-28T17:58+0300
yaşam
güney afrika
vejetaryen burger
vejetaryen
et
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Tarım, Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Güney Afrika'da bitkisel bazlı gıdalarda 'vejetaryen köfte', 'vejetaryen kurutulmuş et' gibi isimlerin kullanılmasının, ilgili yönetmelikteki "işlenmiş et" tanımına uymadığı için yasaklandığı belirtildi.Bu kararla birlikte, ülkede geleneksel olarak hayvan bazlı ürünlere atıfta bulunan bitki bazlı ürünler raftan kaldırılacak.Karar, Güney Afrikalı vejetaryenler tarafından "tüketici haklarına saygı duymadığı" gerekçesiyle eleştirildi.
https://tr.sputniknews.com/20201019/ciftcilerin-talebi-abnin-gundeminde-vejetaryen-burger-vegan-burger-veggie-burger-gibi-terimler-1043058633.html
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güney afrika, vejetaryen burger, vejetaryen, et

Güney Afrika'da bitkisel gıdalara, hayvan bazlı gıda isimleri verilmesi yasaklandı

17:58 28.06.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIVegetarian steaks
Vegetarian steaks - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bitkisel bazlı gıdaların, hayvan bazlı gıda isimleriyle satışının yasaklandığı bildirildi.
Tarım, Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Güney Afrika'da bitkisel bazlı gıdalarda 'vejetaryen köfte', 'vejetaryen kurutulmuş et' gibi isimlerin kullanılmasının, ilgili yönetmelikteki "işlenmiş et" tanımına uymadığı için yasaklandığı belirtildi.
Bu kararla birlikte, ülkede geleneksel olarak hayvan bazlı ürünlere atıfta bulunan bitki bazlı ürünler raftan kaldırılacak.
Karar, Güney Afrikalı vejetaryenler tarafından "tüketici haklarına saygı duymadığı" gerekçesiyle eleştirildi.
ABD'de vegan burger üreticisi bir firmanın vejetaryen sosisleri, Kaliforniya'daki marketlerde satışta... - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2020
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