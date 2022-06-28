Hamile olduğunu zanneden kadının yumurtalıklarından futbol topu büyüklüğünde kist çıktı
© AFP 2022 / GUILLAUME SOUVANTUltrason
© AFP 2022 / GUILLAUME SOUVANT
Bulantı ve karında şişlik gibi belirtiler nedeniyle hamile olduğunu düşünen bir kadın, yaptırdığı testler negatif çıkınca doktora başvurdu. Yapılan muayenelerde, kadının yumurtalıklarında futbol topu büyüklüğünde kist olduğu ortaya çıktı.
İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Hollie Welham isimli bir kadın, Ocak ayında mide bulantısı ve karında şişlik gibi belirtileri fark edince hamilelik testi yaptı. Yaptığı tüm testler negatif çıkmasına rağmen kramp, kanama ve sırt ağrısı gibi semptomların devam etmesi üzerine genç kadın jinekolog muayenesine gidince gerçek ortaya çıkı. Welham'ın yumurtalıklarında gittikçe büyüyen bir kist olduğu tespit edildi.
Ameliyat olmak için beklerken karnı her gün biraz daha büyüyen genç kadının karnı neredeyse 9 aylık hamileymiş gibi şişti. Mayıs ayında ameliyata girdiğinde Welham'ın yumurtalıklarındaki kistin büyüklüğü 27 santimetreye yani bir futbol topu boyutuna ulaştı.
Taunton'daki Musgrove Hastanesi'nde geçirdiği başarılı ameliyat sonucunda genç kadının kisti, sağ yumurtalığı ve sağ fallop tüpü alındı. Welham'ın karnı bir anda normal boyutuna geri döndü.
Genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Karnımdaki şişliğin Noel'de yemeği aşırıya kaçırdığım için olduğunu düşündüm. Ama şişkinlik ve ağrı kötüleşince hamile olabileceğimi düşündüm. Birkaç hamilelik testi yaptım ama hepsi negatif çıktı. Oldukça korkutucuydu ve ne olabileceği veya sonunda böyle olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hamile olduğumu düşündüm. Tüm belirtiler bunu gösteriyordu ve karnım her geçen gün büyüyordu. Neredeyse dokuz aylık hamile gibi görünüyordum. Pantolonlarıma sığmamaya başladım ve taytlarım çok sıkıyor, karnımı acıtıyordu. Çok rahatsız ediciydi. Kisti tespit edip başarıyla alabildikleri için çok mutluyum."
Yapılan ilk ultrasonda kistin 18 santimetre boyutunda olduğunu söyleyen Welham, sürece dair şu ifadeleri kullandı:
"10 santimetre üzerinin yumurtalıklardaki kist için büyük olduğunu ve oldukça nadir olduğunu okudum. Ama iyi huylu olmadığını, kanserli olmadığını ya da endişelenecek bir şey olmadığını söylediler. Ne kadar büyüdüğüne inanamıyorum - doğum yapacakmış gibi görünüyordum, çok büyük bir 'hamilelik şişkinliği' yaşadım. Çok fazla acı çekiyordum çünkü taşımak için fazla ağırdı. İçinde kist büyüdüğü için yumurtalığımı da almak zorunda kaldılar. Ancak bu doğurganlığımı etkilemeyecek. Tek yumurtalıkla da çocuk sahibi olabilirsiniz, sadece daha uzun sürme ihtimali var. Ailemden ve 20 yaşındaki erkek arkadaşım Isaac'tan bu süreçte çok büyük destek gördüm. Karnım hala biraz ağrıyor ve şişlik var ama boyutu büyük ölçüde küçüldü. Bu gibi durumlarla karşılaşabilecek olanların belirti ve semptomlara dikkat etmesine yardımcı olmak için hikayemi paylaşmak istiyorum. O zamanlar oldukça korkutucuydu ama şimdi iyileşiyorum."
Woman mistakes ovarian cyst for a baby and it grew to the size of a football https://t.co/RtpMnqk7iD— indy100 (@indy100) June 28, 2022