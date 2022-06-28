Hamile olduğunu zanneden kadının yumurtalıklarından futbol topu büyüklüğünde kist çıktı

"10 santimetre üzerinin yumurtalıklardaki kist için büyük olduğunu ve oldukça nadir olduğunu okudum. Ama iyi huylu olmadığını, kanserli olmadığını ya da endişelenecek bir şey olmadığını söylediler. Ne kadar büyüdüğüne inanamıyorum - doğum yapacakmış gibi görünüyordum, çok büyük bir 'hamilelik şişkinliği' yaşadım. Çok fazla acı çekiyordum çünkü taşımak için fazla ağırdı. İçinde kist büyüdüğü için yumurtalığımı da almak zorunda kaldılar. Ancak bu doğurganlığımı etkilemeyecek. Tek yumurtalıkla da çocuk sahibi olabilirsiniz, sadece daha uzun sürme ihtimali var. Ailemden ve 20 yaşındaki erkek arkadaşım Isaac'tan bu süreçte çok büyük destek gördüm. Karnım hala biraz ağrıyor ve şişlik var ama boyutu büyük ölçüde küçüldü. Bu gibi durumlarla karşılaşabilecek olanların belirti ve semptomlara dikkat etmesine yardımcı olmak için hikayemi paylaşmak istiyorum. O zamanlar oldukça korkutucuydu ama şimdi iyileşiyorum."