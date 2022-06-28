https://tr.sputniknews.com/20220628/hamiltona-irkci-hakaretle-suclanan-piquetye-kinama-yagdi-cesitlilik-ve-kapsayiciliktan-yanayiz-1058044544.html

Hamilton'a ırkçı hakaretle suçlanan Piquet'ye kınama yağdı: 'Çeşitlilik ve kapsayıcılıktan yanayız'

Hamilton'a ırkçı hakaretle suçlanan Piquet'ye kınama yağdı: 'Çeşitlilik ve kapsayıcılıktan yanayız'

F1 efsanelerinden Piquet'nin kızının erkek arkadaşı Verstappen'e kasten kaza yaptırmakla itham ettiği Hamilton hakkında 'zenci' anlamına gelen 'neguinho'... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T18:24+0300

2022-06-28T18:24+0300

2022-06-28T18:52+0300

yaşam

lewis hamilton

formula 1 (f1)

formula 1

max verstappen

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Formula 1'de Hollanda bayrağı altında Red Bull takımı için yarışan ve 2021'de Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'in kız arkadaşının babası Nelson Piquet'nin Verstappen'in başrakibi Lewis Hamilton hakkında ırkçı hakarette bulunduğu iddiası, büyük tepki çekti.Aynı zamanda 1981, 1983 ve 1987'de kazandığı 3 şampiyonlukla F1'in en büyük pilotlarından biri sayılan 69 yaşındaki Piquet'nin, kasım ayında Portekizce verdiği röportajda Hamilton'ın geçen yılki Britanya Grand Prix galibiyetini tartışırken, İngilizce'de ırkçı hakaret olarak kullanılan 'nigga' (zenci) ile eşanlamlı olan 'neguinho' tabirini kullandığı ortaya çıktı. Bu yüzden Piquet'ye Hamilton, Mercedes ve F1'den çok sert yanıtlar geldi. Bazı Brezilyalılar ise sosyal medya paylaşımlarında bu tabirin gündelik dilde bazen ırkçı kasıtla bazen sadece betimlemek için kullanıldığından söz etti. Piquet geçmişte de meslektaşlarına hakaret ettiği kavgalara karışmıştı. Mercedes pilotu Hamilton, geçen yılki Britanya yarışında, şampiyonaya liderlik eden Verstappen ile çarpışmış, Verstappen kontrolü kaybedip bariyerlere çarparak yarışdışı kalmış, Britanya ayağını kazanan Hamilton rekabete geri dönme fırsatını yakalamıştı. Piquet, Brezilya gazetesi Estadao'nun pazartesi videosunu yayımladığı röportajda, Hamilton'ın Verstappen'e bilerek çarptığı düşüncesini paylaşırken, büyük şampiyondan iki kez 'neguinho' diye söz etti:"Neguinho, arabayı yanlış yola soktu ve diğer sürücünün sapmasına izin vermedi.""Neguinho, aracı virajda yanlış yöne soktu, çünkü virajları bilmiyorsunuz. Çok yüksek bir viraj, iki arabayı geçmenin yolu yok ve arabayı kenara çekmenin hiçbir yolu yok. Verstappen'e karşı kirli iş çevirdi."7 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 'burada kullanılan dilden daha büyük bir mesele olduğu' tepkisini gösterdi. "Bu ilkel düşünce yapısının değişmesi gerekiyor, bunların sporumuzda yeri yok" diyen Britanyalı pilot "Bu türden tutumlarla çevrilmiş haldeyim ve hayatım boyunca hedef alındım. Bazı şeyleri öğrenmek için çok zamanımız oldu. Artık harekete geçme zamanı geldi" diye çıkıştı. F1'den “Ayrımcı veya ırkçı dil hiçbir şekilde kabul edilemez ve toplumda hiçbir yeri yoktur" açıklaması geldi. Açıklamada "Lewis, sporumuz için inanılmaz bir elçidir ve saygıyı hak etmektedir. Onun çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmaya yönelik yorulmak bilmeyen çabaları, birçok kişiye bir ders niteliğindedir ve F1'de taahhüt ettiğimiz bir şeydir" vurgusu yapıldı. Hamilton'un takımı Mercedes de “Her türlü ırkçı veya ayrımcı dilin kullanımını en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi. Açıklamada şöyle devam edildi: "Sporumuzun ırkçılıkla mücadele çabalarına öncülük eden Lewis, pistte ve pist dışında gerçek bir çeşitlilik şampiyonudur. Birlikte, çeşitli ve kapsayıcı bir motor sporları vizyonunu paylaşıyoruz ve bu olay, daha parlak bir gelecek için çabalamaya devam etmenin temel öneminin altını çiziyor."

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lewis hamilton, formula 1 (f1), formula 1, max verstappen