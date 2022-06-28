https://tr.sputniknews.com/20220628/hollandada-egitim-ucagi-dustu-2-olu-1058069412.html
Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Hollanda’nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T22:52+0300
2022-06-28T22:52+0300
2022-06-28T22:54+0300
dünya
hollanda
uçak
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Hollanda Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağının Amsterdam’ın kuzeydoğusundaki Leystad Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Zwartemeer Gölü'ne düştüğü belirtildi.Ülke basınındaki haberlerde uçakta bulunan 63 yaşındaki eğitmen ve 24 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Acil müdahale ve itfaiye ekiplerinin helikopter ve botlarla olay yerine intikal ettiği bildirildi.
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hollanda, uçak
Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
22:52 28.06.2022 (güncellendi: 22:54 28.06.2022) Abone ol
Hollanda’nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağının Amsterdam’ın kuzeydoğusundaki Leystad Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Zwartemeer Gölü'ne düştüğü belirtildi.
Ülke basınındaki haberlerde uçakta bulunan 63 yaşındaki eğitmen ve 24 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Acil müdahale ve itfaiye ekiplerinin helikopter ve botlarla olay yerine intikal ettiği bildirildi.