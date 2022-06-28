https://tr.sputniknews.com/20220628/hollandada-egitim-ucagi-dustu-2-olu-1058069412.html

Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Hollanda’nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T22:52+0300

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dünya

hollanda

uçak

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Hollanda Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağının Amsterdam’ın kuzeydoğusundaki Leystad Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Zwartemeer Gölü'ne düştüğü belirtildi.Ülke basınındaki haberlerde uçakta bulunan 63 yaşındaki eğitmen ve 24 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Acil müdahale ve itfaiye ekiplerinin helikopter ve botlarla olay yerine intikal ettiği bildirildi.

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hollanda, uçak