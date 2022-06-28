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Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Hollanda’nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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Hollanda Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağının Amsterdam’ın kuzeydoğusundaki Leystad Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Zwartemeer Gölü'ne düştüğü belirtildi.Ülke basınındaki haberlerde uçakta bulunan 63 yaşındaki eğitmen ve 24 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Acil müdahale ve itfaiye ekiplerinin helikopter ve botlarla olay yerine intikal ettiği bildirildi.
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Hollanda’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

22:52 28.06.2022 (güncellendi: 22:54 28.06.2022)
© AAHollanda’nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda’nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Hollanda’nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağının Amsterdam’ın kuzeydoğusundaki Leystad Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Zwartemeer Gölü'ne düştüğü belirtildi.
Ülke basınındaki haberlerde uçakta bulunan 63 yaşındaki eğitmen ve 24 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Acil müdahale ve itfaiye ekiplerinin helikopter ve botlarla olay yerine intikal ettiği bildirildi.
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