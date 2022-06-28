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İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Savunma yatırımları artırılsın
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Savunma yatırımları artırılsın
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Çin ve diğer ülkelerden gelen tehditlerle de mücadele etmek için savunma yatırımlarını artırmaya devam etmesi gerektiğine... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T18:05+0300
2022-06-28T18:05+0300
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savunma
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı General Patrick Sanders, merkezi Londra'da bulunan Royal United Services Institute (RUSI) adlı savunma ve güvenlik çalışmaları yürüten İngiliz düşünce kuruluşunun yıllık konferansında konuştu.Wallace, tehdit değiştikçe savunmaya yönelik finansmanın da değişmesi gerektiğini her zaman söylediğini anımsattı.Mevcut durumu, Adolf Hitler’in İkinci Dünya Savaşı öncesi Avusturya’yı ilhak ettiği yıldakine benzeten Sanders şunları kaydetti:"Bu bizim 1937 anımız. Savaşta değiliz, ancak bölgesel genişlemeyi kontrol altına alamama nedeniyle savaşa girmemek için hızlı hareket etmeliyiz. Artık ordu, bugünün tehdidini karşılamak ve böylece Avrupa'da savaşı önlemede seferber olmak için tek bir odak noktasına sahip olacak."
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ben wallace, savunma, yatırım, ingiltere

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Savunma yatırımları artırılsın

18:05 28.06.2022
© AFP 2022Ben Wallace
Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Çin ve diğer ülkelerden gelen tehditlerle de mücadele etmek için savunma yatırımlarını artırmaya devam etmesi gerektiğine işaret etti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı General Patrick Sanders, merkezi Londra'da bulunan Royal United Services Institute (RUSI) adlı savunma ve güvenlik çalışmaları yürüten İngiliz düşünce kuruluşunun yıllık konferansında konuştu.
Wallace, tehdit değiştikçe savunmaya yönelik finansmanın da değişmesi gerektiğini her zaman söylediğini anımsattı.
Mevcut durumu, Adolf Hitler’in İkinci Dünya Savaşı öncesi Avusturya’yı ilhak ettiği yıldakine benzeten Sanders şunları kaydetti:
"Bu bizim 1937 anımız. Savaşta değiliz, ancak bölgesel genişlemeyi kontrol altına alamama nedeniyle savaşa girmemek için hızlı hareket etmeliyiz. Artık ordu, bugünün tehdidini karşılamak ve böylece Avrupa'da savaşı önlemede seferber olmak için tek bir odak noktasına sahip olacak."
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