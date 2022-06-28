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İngiltere'nin büyük otel zinciri Rusya'yı terk etti
İngiltere'nin büyük otel zinciri Rusya'yı terk etti
İngiltere merkezli, Holiday Inn'in sahibi otel zinciri IHG, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki faaliyetini... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:31+0300
2022-06-28T15:31+0300
dünya
ihg (intercontinental hotels group)
rusya
yaptırım
otel
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Holiday Inn, Crowne Plaza ve HUALUXE gibi markaların sahibi olan İngiltere merkezli IHG (InterContinental Hotels Group), Rusya'daki tüm operasyonlarına son verme kararı aldı.Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda gelişen İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırım rejimleri ve orada faaliyet göstermenin devam eden ve artan zorluklarıyla tutarlı olarak Rusya'daki tüm operasyonları durdurma sürecindeyiz. Bunu yaparken, insanlarımıza ve içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklara özen gösterme taahhüdümüz doğrultusunda Rusya ve Ukrayna'daki ekiplerimizi desteklemeye odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Dah önce IHG, Rusya'da gelecekte yapacağı yatırımları, geliştirme faaliyetlerini ve yeni otel açılışlarını askıya aldığını duyurmuş ve Ukrayna'daki özel askeri operasyondan sonra mart ayında Moskova ofisini kapatmıştı.Şirket ayrıca, Rusya'da kendi markasıyla faaliyet yürüten 28 otelin sahibiyle, mevcut sözleşmelerin akıbeti hakkında görüşmeleri sürdürüyor.IHG, Rusya'dan çekilme kararı alan ilk otel zinciri değil. Bu yılın başında Marriott ve Hilton gibi büyük oteller, çeşitli restoran ve mağaza zincirleri, bankalar, teknoloji ve enerji şirketleri ya Rusya'daki faaliyetini askıya almış ya da ülkeden tamamen çekilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220623/nike-rusyadan-tamamen-cekildi-1057823238.html
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ihg (intercontinental hotels group), rusya, yaptırım, otel

İngiltere'nin büyük otel zinciri Rusya'yı terk etti

15:31 28.06.2022
© FlickrLüks otel - Rusya
Lüks otel - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Flickr
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İngiltere merkezli, Holiday Inn'in sahibi otel zinciri IHG, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki faaliyetini sonlandırdığını duyurdu.
Holiday Inn, Crowne Plaza ve HUALUXE gibi markaların sahibi olan İngiltere merkezli IHG (InterContinental Hotels Group), Rusya'daki tüm operasyonlarına son verme kararı aldı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda gelişen İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırım rejimleri ve orada faaliyet göstermenin devam eden ve artan zorluklarıyla tutarlı olarak Rusya'daki tüm operasyonları durdurma sürecindeyiz. Bunu yaparken, insanlarımıza ve içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklara özen gösterme taahhüdümüz doğrultusunda Rusya ve Ukrayna'daki ekiplerimizi desteklemeye odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dah önce IHG, Rusya'da gelecekte yapacağı yatırımları, geliştirme faaliyetlerini ve yeni otel açılışlarını askıya aldığını duyurmuş ve Ukrayna'daki özel askeri operasyondan sonra mart ayında Moskova ofisini kapatmıştı.
Şirket ayrıca, Rusya'da kendi markasıyla faaliyet yürüten 28 otelin sahibiyle, mevcut sözleşmelerin akıbeti hakkında görüşmeleri sürdürüyor.
IHG, Rusya'dan çekilme kararı alan ilk otel zinciri değil. Bu yılın başında Marriott ve Hilton gibi büyük oteller, çeşitli restoran ve mağaza zincirleri, bankalar, teknoloji ve enerji şirketleri ya Rusya'daki faaliyetini askıya almış ya da ülkeden tamamen çekilmişti.
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