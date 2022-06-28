https://tr.sputniknews.com/20220628/ingiterede-doktorlar-hukumetten-yuzde-30-maas-zammi-talep-etti-aksi-halde-greve-gidecegiz-1058030968.html

İngiltere'de doktorlar, hükümetten yüzde 30 maaş zammı talep etti: 'Aksi halde greve gideceğiz'

İngiltere'de doktorlar, hükümetten yüzde 30 maaş zammı talep etti: 'Aksi halde greve gideceğiz'

İngiltere'de Rusya'ya dönük yaptırımların ağır etkileri ve enflasyon rakamındaki yükseliş devam ederken doktorlar, maaşlarına yüzde 30 zam talep ederek aksi... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T10:51+0300

2022-06-28T10:51+0300

2022-06-28T10:54+0300

dünya

ingiltere

doktor

sağlık çalışanı

grev

maaş

enflasyon

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İngiltere'nin Brighton kentinde yıllık olarak düzenlenen İngiliz Tabipler Birliği (BMA) konferansında doktorlar, maaşlarının 10 yıldan uzun bir süredir enflasyonla eşdeğer şekilde artmadığını belirtti.Sağlık çalışanları, son 12 ila 14 yıldır maaşlarının aynı kaldığını ve yıllık maaş zamlarının yüzde 30'a varan reel ücret kesintilerine maruz kaldığını kaydetti.Sendika tarafından kabul edilen bir önergede, "Bu, her birimiz için milyonlarca pound'luk bir kariyer kazancı kaybı anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi. Önergeyi konferansa sunan Dr. Emma Runswick ise "Ücret iadesi yapılacak doğru, adil ve ahlaki şeydir, fakat ancak bu önemli bir talep ve kazanması kolay olmayacak. Hükümetleri bu konuda harekete geçirmek için sektör bazında eylemin gerekli olacağını biliyorum" diye konuştu.İngilere'de mevcut enflasyon yüzde 9.1'de seyrederken hükümetin yeni maaşlar hakkında açıklamasını önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.Ülkede mesleğe yeni başlayan doktorların maaşı 29 bin pound'un biraz üzerinde ve daha deneyimli olan sağlık personeli, 100 bin pound'dan fazla kazanıyor.Perakende Fiyatları Endeksi'nin 2008'den bu yana yüzde 30 oranında düştüğüne işaret edilen önergede, önümüzdeki 5 yıl içinde 2008'deki duruma dönülmesi ve yaşanan kayıpların yıllık olarak raporlanması talep edildi.Stajyer acil servis doktoru Joanna Sutton-Klein, konferansta yaptığı açıklamada, "Bazı insanlar yüzde 30'un üzerinde ücret iadesi talebinin çok yüksek olduğunu düşünebilir, bunun aşırı olduğunu düşünebilir. Ancak... Bugün doktorların ev kredilerini karşılayamamaları ve düşen maaşlar nedeniyle aile kurmayı geciktirmeleri çok çirkin. Maaşımızın kesilmesi çok çirkin. Geri ödeme talep etmemizin mantığı var" ifadelerini kullandı.Maaş artış talebine ilişkin açıklamada bulunan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü ise şunları söyledi: "Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeli, kamu sektörü maaşlarının dondurulmasına rağmen geçen yıl yüzde 3'lük bir maaş zammı aldı ve 2019'da hükümet ve Tabipler Birliği, eğitim gören doktorlar için 4 yıl içinde yüzde 8.2'lik bir ücret artışı garanti eden ve birden fazla yılı kapsayan ücret anlaşması üzerinde mutabık kaldı. NHS çalışanlarına bu yıl bir maaş artışı daha veriyoruz. Herhangi bir karar alınmadı ve bağımsız ödeme inceleme organlarının tavsiyelerini dikkatle değerlendireceğiz."30 yılın en büyük greviİngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikası, geçen haftalarda son 30 yılın en geniş çaplı grevini başlatmış ve artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam talep ederek, hükümet yüzde 3 önermişti.Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor. Son 30 yılın en büyüğü olarak değerlendirilen grevin 21-23 ve 25 Haziran'da düzenleneceği açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220621/britanyada-enflasyona-gore-maas-verilmemesine-karsi-ilk-grev-atesi-demiryollarinda-yakildi--1057704036.html

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ingiltere, doktor, sağlık çalışanı, grev, maaş, enflasyon