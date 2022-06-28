Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220628/iskocyadan-bagimsizlik-referandumu-karari-tarih-aciklandi-1058051312.html
İskoçya'dan bağımsızlık referandumu kararı: Tarih açıklandı
İskoçya'dan bağımsızlık referandumu kararı: Tarih açıklandı
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu yapma kararı aldıklarını duyurdu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T16:54+0300
2022-06-28T17:21+0300
dünya
iskoçya
iskoçya bağımsızlık referandumu
bağımsızlık referandumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058052652_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_39f3112c6c8b7393143999c0db9a4d4e.jpg
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede 2014'te düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından yeni bir referandum düzenleme planlarını açıkladı. Sturgeon, yeni referandumun 19 Ekim 2023'te yapılmasını planladıklarını duyurdu.
iskoçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058052652_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_c4f7ced21b1d84002beb70813d2a3a82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iskoçya, iskoçya bağımsızlık referandumu, bağımsızlık referandumu

İskoçya'dan bağımsızlık referandumu kararı: Tarih açıklandı

16:54 28.06.2022 (güncellendi: 17:21 28.06.2022)
© AFP 2022 / ANDY BUCHANANİskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / ANDY BUCHANAN
Abone olTelegram
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu yapma kararı aldıklarını duyurdu.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede 2014'te düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından yeni bir referandum düzenleme planlarını açıkladı.
Sturgeon, yeni referandumun 19 Ekim 2023'te yapılmasını planladıklarını duyurdu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала