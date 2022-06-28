https://tr.sputniknews.com/20220628/iskocyadan-bagimsizlik-referandumu-karari-tarih-aciklandi-1058051312.html
İskoçya'dan bağımsızlık referandumu kararı: Tarih açıklandı
İskoçya'dan bağımsızlık referandumu kararı: Tarih açıklandı
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu yapma kararı aldıklarını duyurdu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T16:54+0300
2022-06-28T16:54+0300
2022-06-28T17:21+0300
dünya
iskoçya
iskoçya bağımsızlık referandumu
bağımsızlık referandumu
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İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede 2014'te düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından yeni bir referandum düzenleme planlarını açıkladı. Sturgeon, yeni referandumun 19 Ekim 2023'te yapılmasını planladıklarını duyurdu.
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iskoçya, iskoçya bağımsızlık referandumu, bağımsızlık referandumu
İskoçya'dan bağımsızlık referandumu kararı: Tarih açıklandı
16:54 28.06.2022 (güncellendi: 17:21 28.06.2022) Abone ol
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu yapma kararı aldıklarını duyurdu.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede 2014'te düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından yeni bir referandum düzenleme planlarını açıkladı.
Sturgeon, yeni referandumun 19 Ekim 2023'te yapılmasını planladıklarını duyurdu.