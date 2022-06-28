https://tr.sputniknews.com/20220628/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-cok-sayida-gozalti-1058027670.html
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda çok... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T07:46+0300
2022-06-28T07:46+0300
2022-06-28T07:46+0300
türkiye
istanbul
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Buna göre Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.AA'nın haberine göre; adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi. 45 adreste narkotik köpekler kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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istanbul, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul'da polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Buna göre Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.
AA'nın haberine göre; adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi. 45 adreste narkotik köpekler kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.