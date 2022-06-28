https://tr.sputniknews.com/20220628/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-cok-sayida-gozalti-1058027670.html

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda çok... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T07:46+0300

2022-06-28T07:46+0300

2022-06-28T07:46+0300

türkiye

istanbul

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Buna göre Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.AA'nın haberine göre; adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi. 45 adreste narkotik köpekler kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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istanbul, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu