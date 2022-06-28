Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-cok-sayida-gozalti-1058027670.html
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda çok... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T07:46+0300
2022-06-28T07:46+0300
türkiye
istanbul
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058027524_0:4:3520:1984_1920x0_80_0_0_51170037760c6ffd0bb3b12ca3d765b5.jpg
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Buna göre Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.AA'nın haberine göre; adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi. 45 adreste narkotik köpekler kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058027524_436:0:3084:1986_1920x0_80_0_0_a5a3c6a26b2b28a27b00ff06fa1114ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

07:46 28.06.2022
© İHA / İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu
İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA /
Abone olTelegram
İstanbul'da polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Buna göre Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.
AA'nın haberine göre; adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi. 45 adreste narkotik köpekler kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала