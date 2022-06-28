Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220628/johnny-deppin-sozcusu-iddialari-yalanladi-jack-sparrow-rolu-icin-gorusme-yapilmiyor-1058037547.html
Johnny Depp'in sözcüsü iddiaları yalanladı: Jack Sparrow rolü için görüşme yapılmıyor
Johnny Depp'in sözcüsü iddiaları yalanladı: Jack Sparrow rolü için görüşme yapılmıyor
Ünlü oyuncu Johnny Depp'in bir sözcüsü, Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolü için Depp ile görüşmeler yapıldığı iddialarını yalanladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T12:25+0300
2022-06-28T12:25+0300
yaşam
johnny depp
karayip korsanları
amber heard
jack sparrow
disney
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103574/06/1035740662_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_758471275b38b0a53c036589370cde6d.jpg
Fox News'e konuşan bir sözcüsü, Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolü için Depp ile görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Avustralya merkezli magazin sitesi Poptopic, 59 yaşındaki oyuncunun Karayip Korsanları serisinin 6. filmi için Disney ile 301 milyon dolarlık bir anlaşmayı görüştüğünü iddia etmişti. Depp'in hukuk ekibi, Amber Heard'a karşı açtığı karalama davasında, Depp'in eski karısının kendisini aile içi istismar kurbanı olarak nitelendirmesinin ardından Karayip Korsanları film kadrosundan çıkarıldığını belirtmişti.Ünlü oyuncu mahkeme huzurunda ifade verirken, Heard'ün avukatı Ben Rottenborn tarafından yöneltilen "Disney size 300 milyon dolar ve bir milyon alpaka ile gelseydi, bu dünyadaki hiçbir şey geri dönüp bir 'Karayip Korsanları' filminde çalışmanızı sağlayamazdı, değil mi?" sorusuna "Bu doğru" yanıtı vermişti.Depp, avukatı Camille Vasquez'in konuya dair bir sorusuna verdiği yanıtta ise Jack Sparrow rolünün kendisine verilmemesi nedeniyle Disney tarafından ihanete uğradığını hissettiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20181027/johnny-depp-karayip-korsanlarinin-yeni-bolumune-alinmadi-1035868827.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103574/06/1035740662_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_d06bf521d33bfbbc523e7187e7fa9e24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
johnny depp, karayip korsanları, amber heard, jack sparrow, disney

Johnny Depp'in sözcüsü iddiaları yalanladı: Jack Sparrow rolü için görüşme yapılmıyor

12:25 28.06.2022
© Fotoğraf : Walt Disney Pictures, 2011Sinema tarihinin en seksi karakterleri
Sinema tarihinin en seksi karakterleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Fotoğraf : Walt Disney Pictures, 2011
Abone olTelegram
Ünlü oyuncu Johnny Depp'in bir sözcüsü, Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolü için Depp ile görüşmeler yapıldığı iddialarını yalanladı.
Fox News'e konuşan bir sözcüsü, Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolü için Depp ile görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Avustralya merkezli magazin sitesi Poptopic, 59 yaşındaki oyuncunun Karayip Korsanları serisinin 6. filmi için Disney ile 301 milyon dolarlık bir anlaşmayı görüştüğünü iddia etmişti.
Depp'in hukuk ekibi, Amber Heard'a karşı açtığı karalama davasında, Depp'in eski karısının kendisini aile içi istismar kurbanı olarak nitelendirmesinin ardından Karayip Korsanları film kadrosundan çıkarıldığını belirtmişti.
Ünlü oyuncu mahkeme huzurunda ifade verirken, Heard'ün avukatı Ben Rottenborn tarafından yöneltilen "Disney size 300 milyon dolar ve bir milyon alpaka ile gelseydi, bu dünyadaki hiçbir şey geri dönüp bir 'Karayip Korsanları' filminde çalışmanızı sağlayamazdı, değil mi?" sorusuna "Bu doğru" yanıtı vermişti.
Depp, avukatı Camille Vasquez'in konuya dair bir sorusuna verdiği yanıtta ise Jack Sparrow rolünün kendisine verilmemesi nedeniyle Disney tarafından ihanete uğradığını hissettiğini söylemişti.
Johnny Depp - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2018
YAŞAM
Johnny Depp, Karayip Korsanları’nın yeni projesine alınmadı
27 Ekim 2018, 23:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала