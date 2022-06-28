https://tr.sputniknews.com/20220628/kapadokya-ekspres-icin-ispanyadan-iki-luks-trenin-kiralanmasi-icin-imzalar-atildi-1058064518.html
'Kapadokya Ekspres' için İspanya'dan iki lüks trenin kiralanması için imzalar atıldı
'Kapadokya Ekspres' için İspanya'dan iki lüks trenin kiralanması için imzalar atıldı
İstanbul ve Kapadokya arasında ulaşım hizmeti verecek 'Kapadokya Ekspres' projesini yürüten, global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ve Sun Group... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T20:52+0300
2022-06-28T20:52+0300
2022-06-28T20:52+0300
türkiye
kapadokya
ispanya
tren
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan imza töreninde Renfe ile HIS Türkiye ve Sun Group yetkilileri hazır bulundu.Renfe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki adet lüks trenin kiralanmasının, uzatma opsiyonu açık tutularak iki yıllık olduğu bildirildi.Barselona'dan gönderilecek trenlerin nakliye ve bakım işlemlerinin Türk operatör tarafından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, "Talgo'nun VII serisine ait trenlerin her birinin 20 vagonu var ve yılda 300 sefer yapması bekleniyor. Bu yıllık 285 bin kilometrelik yola karşılık geliyor. Değişken ölçülü dingillere, yataklı, televizyonlu, tuvaletli ve duşlu 1. sınıf kabinlere sahip bu trenler, saatte maksimum 220 kilometre hıza ulaşabiliyor." bilgisi paylaşıldı.Söz konusu anlaşma ile uzun vadeli iş birliklerinin de önünün açıldığına işaret edilen açıklamada, yüksek hızlı tren başta olmak üzere Türkiye'nin demir yolu işletmeciliğinde geniş ve önemli bir pazara sahip olduğu ifade edildi."Kapadokya Ekspres" projesinde kullanılacak trenlerin sonbaharda faal duruma geçmesi öngörülüyor.
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kapadokya, ispanya, tren
'Kapadokya Ekspres' için İspanya'dan iki lüks trenin kiralanması için imzalar atıldı
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İstanbul ve Kapadokya arasında ulaşım hizmeti verecek 'Kapadokya Ekspres' projesini yürüten, global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ve Sun Group, İspanya resmi demir yolu şirketi Renfe'den iki adet lüks tren kiraladı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan imza töreninde Renfe ile HIS Türkiye ve Sun Group yetkilileri hazır bulundu.
Renfe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki adet lüks trenin kiralanmasının, uzatma opsiyonu açık tutularak iki yıllık olduğu bildirildi.
Barselona'dan gönderilecek trenlerin nakliye ve bakım işlemlerinin Türk operatör tarafından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, "Talgo'nun VII serisine ait trenlerin her birinin 20 vagonu var ve yılda 300 sefer yapması bekleniyor. Bu yıllık 285 bin kilometrelik yola karşılık geliyor. Değişken ölçülü dingillere, yataklı, televizyonlu, tuvaletli ve duşlu 1. sınıf kabinlere sahip bu trenler, saatte maksimum 220 kilometre hıza ulaşabiliyor." bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu anlaşma ile uzun vadeli iş birliklerinin de önünün açıldığına işaret edilen açıklamada, yüksek hızlı tren başta olmak üzere Türkiye'nin demir yolu işletmeciliğinde geniş ve önemli bir pazara sahip olduğu ifade edildi.
"Kapadokya Ekspres" projesinde kullanılacak trenlerin sonbaharda faal duruma geçmesi öngörülüyor.