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Zaman gazetesi yazarlarının yurt dışı yasakları kaldırıldı
Zaman gazetesi yazarlarının yurt dışı yasakları kaldırıldı
Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen cezanın bozulması sonrası görülen davada, sanıklar Ali... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T16:16+0300
2022-06-28T16:19+0300
zaman gazetesi
türkiye
yurt dışı yasağı
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç avukatlarıyla katıldı. Firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama emrinin infaz edilemediği tutanağa geçti. Duruşma savcısı önceki celse sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne hakkında, 'Örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ettiği mütalaasını tekrarladığını belirtti. Sanık avukatları savunmalarını gelecek celse yapacaklarını belirterek, müvekkillerinin yurt dışı yasağının kaldırılmasını ve dijital materyallerin iadesini talep ettiler.Dijital materyallerin iadesine karar verildiMahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları gelecek celseye kadar süre verdi. Heyet, sanıklar hakkında yurt dışı yasağının kaldırılmasına, el konulan dijital materyallerin iadesine karar verdi. Sanık Ahmet Turan Alkan'ın mal varlığı üzerindeki tedbirin de kaldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 6 Temmuz 2018'de karar çıkmıştı. Kararın ilk temyiz yeri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkeme kararını 25 Haziran 2019 tarihinde duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz 2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı. Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı sanıklarla ilgili kısmı bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti.Sanık Mümtazer Türköne'yi 'Örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin 'Örgüte yardım' suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Mümtazer Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220111/zaman-gazetesi-davasinda-tanik-olarak-dinlenen-gulerce-bu-yapiyla-zaten-doku-uyusmazligimiz-var-1052631803.html
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zaman gazetesi, yurt dışı yasağı, fetö/pdy

Zaman gazetesi yazarlarının yurt dışı yasakları kaldırıldı

16:16 28.06.2022 (güncellendi: 16:19 28.06.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEZaman gazetesi
Zaman gazetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen cezanın bozulması sonrası görülen davada, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne ve Ahmet Turan Alkan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç avukatlarıyla katıldı. Firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama emrinin infaz edilemediği tutanağa geçti. Duruşma savcısı önceki celse sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne hakkında, 'Örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ettiği mütalaasını tekrarladığını belirtti.

Sanık avukatları savunmalarını gelecek celse yapacaklarını belirterek, müvekkillerinin yurt dışı yasağının kaldırılmasını ve dijital materyallerin iadesini talep ettiler.

Dijital materyallerin iadesine karar verildi

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları gelecek celseye kadar süre verdi. Heyet, sanıklar hakkında yurt dışı yasağının kaldırılmasına, el konulan dijital materyallerin iadesine karar verdi. Sanık Ahmet Turan Alkan'ın mal varlığı üzerindeki tedbirin de kaldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 6 Temmuz 2018'de karar çıkmıştı. Kararın ilk temyiz yeri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkeme kararını 25 Haziran 2019 tarihinde duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz 2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı. Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı sanıklarla ilgili kısmı bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti.

Sanık Mümtazer Türköne'yi 'Örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin 'Örgüte yardım' suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Mümtazer Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.
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