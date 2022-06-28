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Kılıçdaroğlu: Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz
Kılıçdaroğlu: Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Az kaldı, sandık gelecek. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz" dedi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm, ak parti, türk ocakları

Kılıçdaroğlu: Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz

13:50 28.06.2022 (güncellendi: 14:23 28.06.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Az kaldı, sandık gelecek. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İslam Sempozyumu'na katıldım. Adalet vurgusu yaptım. Sabah bir haber, Türk Ocakları Genel Merkezi, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alınmış diye. Ne söyleyeyim şimdi, bizim konuşmaya ihtiyacımız var, kavgaya değil.
Sabri Uzun tweet attı, yanlış yapıyorsunuz dedi. Vay sen misin bunu söyleyen. Hanefi Avcı, Demirtaş ile ilgili AİHM kararının uygulanması gerektiğini söyledi. İkisinin de rütbeleri sökülecek. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz.
Suriye'ye operasyon yapacağım diyor, yapamayacağını ben de biliyorum sen de. Adalar silahlanırken, gıkın bile çıkmadı, şimdi efeleniyorsun.
Dış politikada liyakatli kadrolarla çalışarak, sorunları çözeceğiz. Yeri gelirse uluslararası mahkemelere gideceğiz. Birileri bize kızar mı diye korkuyorlar.
Marmaris'teki yangın, orman yangınlarının olacağını nerden biliyorsun diyor Bahçeli. Bütün dünya biliyor ya. BM'nin dünya kadar yayını var.
5'li çeteye ihaleyi hemen yaparsın. Orman İdaresi her türlü hizmeti yapar diyor. Bakanları göndermişler oraya. Ne yapıyor bakanlar Allah aşkına. Fırsat buldular geldiler, katıldılar eğlenceye. Suudi Prens mi gelmişti buraya. Onunla sofraya oturdular orada ağaçlar yanarken. Senin görevin katilin sofrasına oturmak değil.
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