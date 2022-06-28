Kılıçdaroğlu: Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz

İslam Sempozyumu'na katıldım. Adalet vurgusu yaptım. Sabah bir haber, Türk Ocakları Genel Merkezi, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alınmış diye. Ne söyleyeyim şimdi, bizim konuşmaya ihtiyacımız var, kavgaya değil. İslam Sempozyumu'na katıldım. Adalet vurgusu yaptım. Sabah bir haber, Türk Ocakları Genel Merkezi, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alınmış diye. Ne söyleyeyim şimdi, bizim konuşmaya ihtiyacımız var, kavgaya değil.

Sabri Uzun tweet attı, yanlış yapıyorsunuz dedi. Vay sen misin bunu söyleyen. Hanefi Avcı, Demirtaş ile ilgili AİHM kararının uygulanması gerektiğini söyledi. İkisinin de rütbeleri sökülecek. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz. Sabri Uzun tweet attı, yanlış yapıyorsunuz dedi. Vay sen misin bunu söyleyen. Hanefi Avcı, Demirtaş ile ilgili AİHM kararının uygulanması gerektiğini söyledi. İkisinin de rütbeleri sökülecek. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz.

Suriye'ye operasyon yapacağım diyor, yapamayacağını ben de biliyorum sen de. Adalar silahlanırken, gıkın bile çıkmadı, şimdi efeleniyorsun. Suriye'ye operasyon yapacağım diyor, yapamayacağını ben de biliyorum sen de. Adalar silahlanırken, gıkın bile çıkmadı, şimdi efeleniyorsun.

Dış politikada liyakatli kadrolarla çalışarak, sorunları çözeceğiz. Yeri gelirse uluslararası mahkemelere gideceğiz. Birileri bize kızar mı diye korkuyorlar. Dış politikada liyakatli kadrolarla çalışarak, sorunları çözeceğiz. Yeri gelirse uluslararası mahkemelere gideceğiz. Birileri bize kızar mı diye korkuyorlar.

Marmaris'teki yangın, orman yangınlarının olacağını nerden biliyorsun diyor Bahçeli. Bütün dünya biliyor ya. BM'nin dünya kadar yayını var. Marmaris'teki yangın, orman yangınlarının olacağını nerden biliyorsun diyor Bahçeli. Bütün dünya biliyor ya. BM'nin dünya kadar yayını var.