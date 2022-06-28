https://tr.sputniknews.com/20220628/lavrov-nato-rusyayi-cok-uzun-sure-once-dusman-ilan-etti-1058048386.html

Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti

Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti

NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan yeni strateji konseptinde Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama kararı almasını değerlendiren Rusya... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T15:49+0300

2022-06-28T15:49+0300

2022-06-28T15:52+0300

dünya

rusya

nato

sergey lavrov

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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Hazar Denizi Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "NATO zirvesi için hazırlanan Rusya'yı tehdit ilan etme planlarına gelirsek, Rusya, NATO zirvesinden çok daha uzun süre önce düşman ilan edildi" dedi.NATO'nun planlarının Rusya'yı şaşırtmadığını söyleyen Lavrov, bu kararın 'ABD ve uşaklarının mevcut politikalarına yeni bir şey katmayacağını' belirtti.

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rusya, nato, sergey lavrov