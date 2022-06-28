Türkiye
SON DAKİKA| Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220628/lavrov-nato-rusyayi-cok-uzun-sure-once-dusman-ilan-etti-1058048386.html
Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti
Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti
NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan yeni strateji konseptinde Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama kararı almasını değerlendiren Rusya... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:49+0300
2022-06-28T15:52+0300
dünya
rusya
nato
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057878136_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_48710ee27871a01c92ff99b4517372bb.jpg
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Hazar Denizi Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "NATO zirvesi için hazırlanan Rusya'yı tehdit ilan etme planlarına gelirsek, Rusya, NATO zirvesinden çok daha uzun süre önce düşman ilan edildi" dedi.NATO'nun planlarının Rusya'yı şaşırtmadığını söyleyen Lavrov, bu kararın 'ABD ve uşaklarının mevcut politikalarına yeni bir şey katmayacağını' belirtti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057878136_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_e22335821660f1face06273d9d6a4b2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, sergey lavrov

Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti

15:49 28.06.2022 (güncellendi: 15:52 28.06.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan yeni strateji konseptinde Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama kararı almasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İttifak'ın Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan ettiğinin altını çizdi.
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Hazar Denizi Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "NATO zirvesi için hazırlanan Rusya'yı tehdit ilan etme planlarına gelirsek, Rusya, NATO zirvesinden çok daha uzun süre önce düşman ilan edildi" dedi.
NATO'nun planlarının Rusya'yı şaşırtmadığını söyleyen Lavrov, bu kararın 'ABD ve uşaklarının mevcut politikalarına yeni bir şey katmayacağını' belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала