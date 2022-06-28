https://tr.sputniknews.com/20220628/lavrov-nato-rusyayi-cok-uzun-sure-once-dusman-ilan-etti-1058048386.html
Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti
Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti
NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan yeni strateji konseptinde Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama kararı almasını değerlendiren Rusya... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:49+0300
2022-06-28T15:49+0300
2022-06-28T15:52+0300
dünya
rusya
nato
sergey lavrov
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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Hazar Denizi Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "NATO zirvesi için hazırlanan Rusya'yı tehdit ilan etme planlarına gelirsek, Rusya, NATO zirvesinden çok daha uzun süre önce düşman ilan edildi" dedi.NATO'nun planlarının Rusya'yı şaşırtmadığını söyleyen Lavrov, bu kararın 'ABD ve uşaklarının mevcut politikalarına yeni bir şey katmayacağını' belirtti.
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rusya, nato, sergey lavrov
Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti
15:49 28.06.2022 (güncellendi: 15:52 28.06.2022) Abone ol
NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan yeni strateji konseptinde Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama kararı almasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İttifak'ın Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan ettiğinin altını çizdi.
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Hazar Denizi Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "NATO zirvesi için hazırlanan Rusya'yı tehdit ilan etme planlarına gelirsek, Rusya, NATO zirvesinden çok daha uzun süre önce düşman ilan edildi" dedi.
NATO'nun planlarının Rusya'yı şaşırtmadığını söyleyen Lavrov, bu kararın 'ABD ve uşaklarının mevcut politikalarına yeni bir şey katmayacağını' belirtti.