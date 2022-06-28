https://tr.sputniknews.com/20220628/macron-rusyaya-terorizm-sponsoru-devlet-demeyecegim-1058045765.html

Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim

Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim

Batı'nın Ukrayna yandaşlığı, Rusya karşıtlığına dair çizdiği birlik görüntüsünün altındaki çatlak bir kez daha Fransa Cumhurbaşkanı tarafından açık edildi... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T14:44+0300

2022-06-28T14:44+0300

2022-06-28T15:09+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

rusya

g7 liderler zirvesi

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Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 'terörizmin sponsoru devlet' olarak tanımlanması çağrısının hatırlatılması üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, buna gerek olmadığını söyledi.Zelenskiy'in Moskova ile anlaşmasını sağlamaya yönelik çabalarının önü ABD ve Britanya tarafından kesilen Macron, Rusya için 'terörizmi finanse eden sponsor devlet' gibi tanımlamalara başvurmayacağını belirterek "Bu yaptırımları uygulamak için herhangi bir tanımlamaya ihtiyacımız yok" dedi.

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emmanuel macron, rusya, g7 liderler zirvesi