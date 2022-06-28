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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/macron-rusyaya-terorizm-sponsoru-devlet-demeyecegim-1058045765.html
Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim
Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim
Batı'nın Ukrayna yandaşlığı, Rusya karşıtlığına dair çizdiği birlik görüntüsünün altındaki çatlak bir kez daha Fransa Cumhurbaşkanı tarafından açık edildi... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T14:44+0300
2022-06-28T15:09+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
rusya
g7 liderler zirvesi
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Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 'terörizmin sponsoru devlet' olarak tanımlanması çağrısının hatırlatılması üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, buna gerek olmadığını söyledi.Zelenskiy'in Moskova ile anlaşmasını sağlamaya yönelik çabalarının önü ABD ve Britanya tarafından kesilen Macron, Rusya için 'terörizmi finanse eden sponsor devlet' gibi tanımlamalara başvurmayacağını belirterek "Bu yaptırımları uygulamak için herhangi bir tanımlamaya ihtiyacımız yok" dedi.
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emmanuel macron, rusya, g7 liderler zirvesi

Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim

14:44 28.06.2022 (güncellendi: 15:09 28.06.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Batı'nın Ukrayna yandaşlığı, Rusya karşıtlığına dair çizdiği birlik görüntüsünün altındaki çatlak bir kez daha Fransa Cumhurbaşkanı tarafından açık edildi. Kiev'in talebiyle Rusya'yı 'terörizm sponsoru devlet' listesine almak Washington'ın gündemindeyken, G7 zirvesinde konuşan Macron, böyle bir tanımlama kullanmayacağını dile getirdi.
Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 'terörizmin sponsoru devlet' olarak tanımlanması çağrısının hatırlatılması üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, buna gerek olmadığını söyledi.
Zelenskiy'in Moskova ile anlaşmasını sağlamaya yönelik çabalarının önü ABD ve Britanya tarafından kesilen Macron, Rusya için 'terörizmi finanse eden sponsor devlet' gibi tanımlamalara başvurmayacağını belirterek "Bu yaptırımları uygulamak için herhangi bir tanımlamaya ihtiyacımız yok" dedi.
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