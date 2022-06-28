https://tr.sputniknews.com/20220628/madridde-4lu-zirve-sona-erdi-1058060331.html
NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında dörtlü görüşme gerçekleştirildi
NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında dörtlü görüşme gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T19:19+0300
2022-06-28T19:19+0300
2022-06-28T19:27+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
sauli niinistö
isveç
jens stoltenberg
magdalena andersson
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme sona erdi. Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı. Görüşme 2 saat sürdü.
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recep tayyip erdoğan, sauli niinistö, isveç, jens stoltenberg, magdalena andersson
NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında dörtlü görüşme gerçekleştirildi
19:19 28.06.2022 (güncellendi: 19:27 28.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme sona erdi.
Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.