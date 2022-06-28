https://tr.sputniknews.com/20220628/motorine-indirim-geldi-1058053282.html

Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

29.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 2.50 TL fiyat indirimi meydana geldi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

motorin

indirim

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Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren (29 Haziran Çarşamba) 2 lira 50 kuruş indirim gelecek. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 27.44 TL, Ankara'da 27.55 TL, İzmir'de 27.57 TL olacak.23 Haziran gece yarısı itibarıyla 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.

türkiye

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motorin, indirim