Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/motorine-indirim-geldi-1058053282.html
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
29.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 2.50 TL fiyat indirimi meydana geldi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T17:33+0300
2022-06-28T17:58+0300
türkiye
motorin
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg
Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren (29 Haziran Çarşamba) 2 lira 50 kuruş indirim gelecek. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 27.44 TL, Ankara'da 27.55 TL, İzmir'de 27.57 TL olacak.23 Haziran gece yarısı itibarıyla 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_004c0b9a7dbab8cc31b2257238d51056.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
motorin, indirim

Motorine indirim geldi

17:33 28.06.2022 (güncellendi: 17:58 28.06.2022)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
Abone olTelegram
29.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 2.50 TL fiyat indirimi meydana geldi.
Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren (29 Haziran Çarşamba) 2 lira 50 kuruş indirim gelecek. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 27.44 TL, Ankara'da 27.55 TL, İzmir'de 27.57 TL olacak.
23 Haziran gece yarısı itibarıyla 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала