https://tr.sputniknews.com/20220628/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-yapilan-taciz-atisi-sonucu-bir-asker-sehit-olmustur-1058055630.html

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu bir asker şehit olmuştur

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu bir asker şehit olmuştur

MSB, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T18:00+0300

2022-06-28T18:00+0300

2022-06-28T18:09+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

türkiye

pençe kilit operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerin şehit olduğu bildirildi.MSB'den yapılan açıklamada, 'operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu' belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu