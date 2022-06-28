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https://tr.sputniknews.com/20220628/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-yapilan-taciz-atisi-sonucu-bir-asker-sehit-olmustur-1058055630.html
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu bir asker şehit olmuştur
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu bir asker şehit olmuştur
MSB, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T18:00+0300
2022-06-28T18:09+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
türkiye
pençe kilit operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerin şehit olduğu bildirildi.MSB'den yapılan açıklamada, 'operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu' belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu bir asker şehit olmuştur

18:00 28.06.2022 (güncellendi: 18:09 28.06.2022)
© AAMSB, Milli Savunma Bakanlığı, asker
MSB, Milli Savunma Bakanlığı, asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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MSB, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerin şehit olduğu bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, 'operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu' belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.
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