https://tr.sputniknews.com/20220628/nasa-goruntuleri-paylasti-aya-carpan-roket-dev-krater-olusturdu-1058024389.html

NASA görüntüleri paylaştı: Ay'a çarpan roket dev krater oluşturdu

NASA görüntüleri paylaştı: Ay'a çarpan roket dev krater oluşturdu

NASA, Ay'a çarpan roketin yarattığı dev kraterin görüntüsünü yayımladı. Ay'a çarpan cismin yaklaşık 4 ton ağırlığında olduğu ve çarpmadan önce saatte 9 bin 173... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T02:21+0300

2022-06-28T02:21+0300

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 4 Mart'ta bir roketin Ay'a çarpması sonucu oluşan dev krater görüntüsünü paylaştı.NASA'nın robotik uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) tarafından 25 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde, roketin Ay'a çarpması sonucu dev krater oluştuğu gözlendi.Kraterin, Ay'ın uzak tarafında, batı bölgesindeki Hertzsprung kraterinin yakınında ve yaklaşık 28 metre çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.Bilim insanları, söz konusu dev kraterin doğu ve batı olarak 2'ye ayrıldığını ifade ederken, NASA, Ay'a çarpan roketin halen belirsizliğini koruduğunu ifade etti.Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Mark Robinson, Ay'a çarpan cismin yaklaşık 4 ton ağırlığında olduğunu ve çarpmadan önce saatte 9 bin 173 kilometre hızla ilerlediğini kaydetti.Robinson, çift krater gözlenmesine ilişkin, roketin iki ucunda büyük kütleler olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220617/nasa-dunyaya-benzeyen-iki-kayalik-otegezegen-kesfedildigini-duyurdu-1057551340.html

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nasa, ay, roket, krater, görüntü