https://tr.sputniknews.com/20220628/oncekinden-cok-daha-bulasici-maymun-cicegi-12-kat-daha-hizli-mutasyona-ugruyor-1058033360.html

'Öncekinden çok daha bulaşıcı': Maymun çiçeği, 12 kat daha hızlı mutasyona uğruyor

'Öncekinden çok daha bulaşıcı': Maymun çiçeği, 12 kat daha hızlı mutasyona uğruyor

Bilim insanlarına göre maymun çiçeği virüsü dünyada beklenenden daha hızlı bir şekilde mutasyona uğruyor. Uzmanlar, 2018'den bu yana sirkülasyonda olan virüsün... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T11:44+0300

2022-06-28T11:44+0300

2022-06-28T11:45+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

abd

abd ulusal sağlık enstitüsü (nih)

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ABD'deki Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) kurumunda görev yapan araştırmacılar, maymun çiçeği virüsünün beklenenden 12 kat daha hızlı mutasyona uğradığını ve bunun virüsü önceki versiyonlarından daha bulaşıcı hale getirdiğini tespit etti.Yapılan araştırmalar, 2018 yılından bu yana sirkülasyonda olan maymun çiçeği virüsününün çok sayıda mutasyona sahip olması nedeniyle bu denli hızlı yayılabildiğine işaret etti.Söz konusu yayılma hızı, genellikle kontamine yüzeylerle veya çok yakın vücut temasıyla fiziksel temas üzerinden yayıldığına inanılan virüsün, tropikal virüslerde alışılmamış yollarla yayılabileceği anlamına geliyor.Edindikleri bulguları yakında bilimsel dergilerde yayınlaması beklenen araştırmacılar, çalışma için maymun çiçeği virüsünün 15 örneğini mercek altına aldı. Virüsün şimdiye kadar geçirdiği mutasyonların sayısını bulmak için NIH ekibi, virüslerin genetik bilgilerini yeniden yapılandırdı.Virüs son zamanlarda insanlarda tespit edildiğinde, uzmanlar mevcut Batı Afrika virüs türünün maymun çiçeği türünün bu türünün ilk olarak 2018'de dünya çapında dolaşmaya başladığına inandıklarını açıkladı. Virüs doğası gereği, her mutasyon geçirdiğinde önceki versiyonunda karşılaştığı hataları düzelterek yeni mutasyonların oluşması ihtiyacını azaltarak aslında varyant sayısını sınırlıyor. Bilim insanları mevcut varyantı incelediklerinde virüsün beklenenden 12 kat daha hızlı mutasyon geçirdiğini belirlerken, bunun geçtiğimiz haftalarda tüm dünyaya yayılmasını açıklayabileceğini düşünüyor. Maymun çiçeği virüsüSon haftalarda dünyada yaklaşık 50 ülkede maymun çiçeği vakalarına rastlandı. Normal koşullarda virüsün yaşamadığı ülkelerde maymun çiçeği vakalarına arada sırada rastlanılsa da söz konusu vakaları tespit etmek genellikle kolay olduğu için salgın riski sağlık yetkilileri tarafından kontrol edilebilir. Ancak bu kez maymun çiçeği virüsü dünyanın dört bir yanında yeni vakalar oluştururken bu, virüsün daha bulaşıcı bir versiyonunun dolaşımda olduğuna işaret ediyor olabilir.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkez üssü olmaya devam ettiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220626/1057961156.html

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maymun çiçeği virüsü, abd, abd ulusal sağlık enstitüsü (nih)