https://tr.sputniknews.com/20220628/pasinyan-turkiye-ile-iliskileri-normallestirmeyi-planliyoruz-1058019809.html

Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyi planlıyoruz

Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyi planlıyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme fırsatlarını gördüklerini ve bunlardan yararlanmak için her şeyi yapacaklarını... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T00:22+0300

2022-06-28T00:22+0300

2022-06-28T00:22+0300

dünya

nikol paşinyan

türkiye

ermenistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056425746_0:73:1415:869_1920x0_80_0_0_ab6c05da8b7ae99a482c6fbb3e0abfa5.jpg

Paşinyan, bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.Diğer yandan Türkiye tarafının ‘Zengezur koridoru’ ile ilgili açıklamalarının Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine engel olduğunu dile getiren Paşinyan, ama bunun Türkiye’yle diyalogu kesecekleri anlamına gelmediğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-ermenistan-ile-turkiye-arasindaki-iliskilerin-normallesmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz---1057198097.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nikol paşinyan, türkiye, ermenistan