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https://tr.sputniknews.com/20220628/pasinyan-turkiye-ile-iliskileri-normallestirmeyi-planliyoruz-1058019809.html
Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyi planlıyoruz
Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyi planlıyoruz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme fırsatlarını gördüklerini ve bunlardan yararlanmak için her şeyi yapacaklarını... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T00:22+0300
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dünya
nikol paşinyan
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ermenistan
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Paşinyan, bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.Diğer yandan Türkiye tarafının ‘Zengezur koridoru’ ile ilgili açıklamalarının Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine engel olduğunu dile getiren Paşinyan, ama bunun Türkiye’yle diyalogu kesecekleri anlamına gelmediğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-ermenistan-ile-turkiye-arasindaki-iliskilerin-normallesmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz---1057198097.html
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nikol paşinyan, türkiye, ermenistan

Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyi planlıyoruz

00:22 28.06.2022
© Sputnik / Алексей Никольский / Fotoğraf bankasına gir Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme fırsatlarını gördüklerini ve bunlardan yararlanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.
Paşinyan, bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.
Diğer yandan Türkiye tarafının ‘Zengezur koridoru’ ile ilgili açıklamalarının Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine engel olduğunu dile getiren Paşinyan, ama bunun Türkiye’yle diyalogu kesecekleri anlamına gelmediğini kaydetti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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Lavrov: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
9 Haziran , 16:32
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