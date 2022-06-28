Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/peskov-tahil-koridoru-ile-ilgili-dortlu-toplantinin-tarihi-henuz-net-degil-1058042021.html
Peskov: 'Tahıl koridoru' ile ilgili dörtlü toplantının tarihi henüz net değil
Peskov: 'Tahıl koridoru' ile ilgili dörtlü toplantının tarihi henüz net değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 'tahıl koridoru' konusunda İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T13:41+0300
2022-06-28T14:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053663004_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_7cc89d262c490e764377bc69d926b930.jpg
Sputnik'e konuşan Peskov, Türk basınında dörtlü toplantının bu hafta yapılacağına dair haberler çıktığının anımsatılması üzerine "Hayır, şimdilik bu konuda hiçbir şey söyleyemem" dedi. Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar ile ortaya çıkan tahıl krizinin çözümü için atılan somut adımlar kapsamında BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da dörtlü toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.'NATO'dan yükselen yeni tehditler ışığında Rusya'nın batı sınırları güçlendirilecek' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO Mukabele Kuvveti'ndeki asker sayısının neredeyse 7 kat artırılacağı yönündeki açıklamasının Moskova'da İttifak'ın cepheleşme eğiliminin tezahürü olarak görüldüğünü kaydeden Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu yeni tehditler karşısında ülkenin batı sınırlarını güçlendirme planları hazırlayacağını vurguladı. "NATO, oldukça saldırgan bir blok, cepheleşme amacıyla kurulan bir blok ve özünü göstermeye, doğal olarak belirlenen NATO altyapısını sınırlarımıza doğru ilerletme görevlerini yerine getirmeye devam ediyor" diye devam eden Peskov, bu sürecin 20 yirmi yıldır devam ettiğinin altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-nato-mukabele-kuvvetinin-asker-sayisi-300-binin-uzerine-cikarilacak-1057993525.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053663004_280:0:2735:1841_1920x0_80_0_0_6d99f5a06194bc679b074cb237b23418.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, tahıl, dmitriy peskov

Peskov: 'Tahıl koridoru' ile ilgili dörtlü toplantının tarihi henüz net değil

13:41 28.06.2022 (güncellendi: 14:15 28.06.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 'tahıl koridoru' konusunda İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü toplantının tarihinin henüz netlik kazanmadığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Peskov, Türk basınında dörtlü toplantının bu hafta yapılacağına dair haberler çıktığının anımsatılması üzerine "Hayır, şimdilik bu konuda hiçbir şey söyleyemem" dedi.
Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar ile ortaya çıkan tahıl krizinin çözümü için atılan somut adımlar kapsamında BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da dörtlü toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

'NATO'dan yükselen yeni tehditler ışığında Rusya'nın batı sınırları güçlendirilecek'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO Mukabele Kuvveti'ndeki asker sayısının neredeyse 7 kat artırılacağı yönündeki açıklamasının Moskova'da İttifak'ın cepheleşme eğiliminin tezahürü olarak görüldüğünü kaydeden Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu yeni tehditler karşısında ülkenin batı sınırlarını güçlendirme planları hazırlayacağını vurguladı.
"NATO, oldukça saldırgan bir blok, cepheleşme amacıyla kurulan bir blok ve özünü göstermeye, doğal olarak belirlenen NATO altyapısını sınırlarımıza doğru ilerletme görevlerini yerine getirmeye devam ediyor" diye devam eden Peskov, bu sürecin 20 yirmi yıldır devam ettiğinin altını çizdi.
NATO Mukabele Gücü (NRF) Haziran 2006'da Yeşil Burun Adaları'nda Kararlı Jaguar 06 tatbikatını gerçekleştirirken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
Ukrayna krizi
Rusya'ya karşı NATO güçleri yeniden yapılanıyor: NATO Mukabele Kuvveti asker sayısı 300 bini geçecek
Dün, 14:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала