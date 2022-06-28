https://tr.sputniknews.com/20220628/peskov-tahil-koridoru-ile-ilgili-dortlu-toplantinin-tarihi-henuz-net-degil-1058042021.html

Peskov: 'Tahıl koridoru' ile ilgili dörtlü toplantının tarihi henüz net değil

Peskov: 'Tahıl koridoru' ile ilgili dörtlü toplantının tarihi henüz net değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 'tahıl koridoru' konusunda İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T13:41+0300

2022-06-28T13:41+0300

2022-06-28T14:15+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl

dmitriy peskov

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Sputnik'e konuşan Peskov, Türk basınında dörtlü toplantının bu hafta yapılacağına dair haberler çıktığının anımsatılması üzerine "Hayır, şimdilik bu konuda hiçbir şey söyleyemem" dedi. Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar ile ortaya çıkan tahıl krizinin çözümü için atılan somut adımlar kapsamında BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da dörtlü toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.'NATO'dan yükselen yeni tehditler ışığında Rusya'nın batı sınırları güçlendirilecek' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO Mukabele Kuvveti'ndeki asker sayısının neredeyse 7 kat artırılacağı yönündeki açıklamasının Moskova'da İttifak'ın cepheleşme eğiliminin tezahürü olarak görüldüğünü kaydeden Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu yeni tehditler karşısında ülkenin batı sınırlarını güçlendirme planları hazırlayacağını vurguladı. "NATO, oldukça saldırgan bir blok, cepheleşme amacıyla kurulan bir blok ve özünü göstermeye, doğal olarak belirlenen NATO altyapısını sınırlarımıza doğru ilerletme görevlerini yerine getirmeye devam ediyor" diye devam eden Peskov, bu sürecin 20 yirmi yıldır devam ettiğinin altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-nato-mukabele-kuvvetinin-asker-sayisi-300-binin-uzerine-cikarilacak-1057993525.html

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rusya, ukrayna, tahıl, dmitriy peskov