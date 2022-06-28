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Robert De Niro: Türk dünyasından birini oynayacak olsam Atatürk'ü oynamak isterdim
Robert De Niro: Türk dünyasından birini oynayacak olsam Atatürk'ü oynamak isterdim
Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü sinema yıldızı Robert De Niro, Türk dünyasından kimi canlandırmak isteyebileceğine yönelik soru üzerine aklına ilk Atatürk... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T14:42+0300
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robert de niro
yaşam
mustafa kemal atatürk
istanbul
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Ortak olduğu restoranın tanıtımı için İstanbul’a gelen ünlü yıldız Robert De Niro, Sabah gazetesinden Olkan Özyurt'a konuştu."Nasıl bilirsiniz Türk mutfağını, misafirperverliği?" sorusuna ünlü oyuncu, "Türkiye çok güzel bir ülke. Zengin bir kültürü var. Sadece yemek kültürüyle anılamayacak kadar zengin. 20 yıl önce geldiğim zaman salaş yerlerde, sokak aralarında çok lezzetli yemekler yediğimi hatırlıyorum" diye yanıt verdi."Türk dünyasından tarihi bir şahsiyeti oynamak isteseydiniz, kim olurdu?" sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220626/unlu-yildiz-robert-de-niro-istanbulda-1057968865.html
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robert de niro, mustafa kemal atatürk, istanbul

Robert De Niro: Türk dünyasından birini oynayacak olsam Atatürk'ü oynamak isterdim

14:42 28.06.2022 (güncellendi: 14:45 28.06.2022)
© AARobert De Niro
Robert De Niro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü sinema yıldızı Robert De Niro, Türk dünyasından kimi canlandırmak isteyebileceğine yönelik soru üzerine aklına ilk Atatürk geldiğini söyledi.
Ortak olduğu restoranın tanıtımı için İstanbul’a gelen ünlü yıldız Robert De Niro, Sabah gazetesinden Olkan Özyurt'a konuştu.
"Nasıl bilirsiniz Türk mutfağını, misafirperverliği?" sorusuna ünlü oyuncu, "Türkiye çok güzel bir ülke. Zengin bir kültürü var. Sadece yemek kültürüyle anılamayacak kadar zengin. 20 yıl önce geldiğim zaman salaş yerlerde, sokak aralarında çok lezzetli yemekler yediğimi hatırlıyorum" diye yanıt verdi.
"Türk dünyasından tarihi bir şahsiyeti oynamak isteseydiniz, kim olurdu?" sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:
"Eminim ki tarihinizde canlandırmaktan çok büyük keyif alacağım birçok tarihi kişilik var. Ama elbette aklıma ilk olarak Atatürk geliyor. Ama şu an için böyle bir durum yok."
Hollywood yıldızı ünlü oyuncu Robert De Niro ortağı olduğu Japon Restoranının ortaklarıyla Şişli’de bulunan şubesinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
YAŞAM
Ünlü yıldız Robert De Niro İstanbul’da
26 Haziran , 21:30
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