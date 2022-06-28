https://tr.sputniknews.com/20220628/robert-de-niro-turk-dunyasindan-birini-oynayacak-olsam-ataturku-oynamak-isterdim-1058045662.html

Robert De Niro: Türk dünyasından birini oynayacak olsam Atatürk'ü oynamak isterdim

Robert De Niro: Türk dünyasından birini oynayacak olsam Atatürk'ü oynamak isterdim

Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü sinema yıldızı Robert De Niro, Türk dünyasından kimi canlandırmak isteyebileceğine yönelik soru üzerine aklına ilk Atatürk... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T14:42+0300

2022-06-28T14:42+0300

2022-06-28T14:45+0300

robert de niro

yaşam

mustafa kemal atatürk

istanbul

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Ortak olduğu restoranın tanıtımı için İstanbul’a gelen ünlü yıldız Robert De Niro, Sabah gazetesinden Olkan Özyurt'a konuştu."Nasıl bilirsiniz Türk mutfağını, misafirperverliği?" sorusuna ünlü oyuncu, "Türkiye çok güzel bir ülke. Zengin bir kültürü var. Sadece yemek kültürüyle anılamayacak kadar zengin. 20 yıl önce geldiğim zaman salaş yerlerde, sokak aralarında çok lezzetli yemekler yediğimi hatırlıyorum" diye yanıt verdi."Türk dünyasından tarihi bir şahsiyeti oynamak isteseydiniz, kim olurdu?" sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220626/unlu-yildiz-robert-de-niro-istanbulda-1057968865.html

istanbul

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robert de niro, mustafa kemal atatürk, istanbul