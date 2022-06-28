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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/roscosmos-batidaki-karar-alma-merkezlerinin-koordinatlarini-yayinladi-1058062147.html
Roscosmos, Batı’daki karar alma merkezlerinin koordinatlarını yayınladı
Roscosmos, Batı’daki karar alma merkezlerinin koordinatlarını yayınladı
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Telegram hesabından, Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında Batı ülkelerindeki karar alma merkezlerinin koordinatlarını ve... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T20:10+0300
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roscosmos
ukrayna krizi
koordinat
nato
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Rusya Federal Uzay Ajansı, Batı'nın karar alma merkezlerinin koordinatlarını Telegram'dan yayınladı.Roscosmos'un paylaşımın metninde, “İttifakın 30 ülkesinin yanı sıra, ortaklar ve adayların temsilcileri 2030 stratejik konseptiyle ilgilenirken Roscosmos, zirvenin yapıldığı mekanın ve Ukraynalı aşırı milliyetçileri destekleyen ‘karar alma merkezlerinin’ uydu görüntülerini yayınlıyor” ifadesine yer verildi.Paylaşılan fotoğraflarda Washington’daki Beyaz Saray ve Pentagon, Madrid’de NATO zirvesinin yapılacağı IFEMA Kongre Merkezi, Londra’daki İngiltere Savunma Bakanlığı binası, Berlin’deki Almanya Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık binaları, Paris’teki Elysee Sarayı görüntülendi.
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Roscosmos, Batı’daki karar alma merkezlerinin koordinatlarını yayınladı

20:10 28.06.2022 (güncellendi: 20:13 28.06.2022)
© TwitterRoscosmos
Roscosmos - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Twitter
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Telegram hesabından, Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında Batı ülkelerindeki karar alma merkezlerinin koordinatlarını ve Resurs-P uydusunun aldığı görüntüleri paylaştı.
Rusya Federal Uzay Ajansı, Batı'nın karar alma merkezlerinin koordinatlarını Telegram'dan yayınladı.
Roscosmos'un paylaşımın metninde, “İttifakın 30 ülkesinin yanı sıra, ortaklar ve adayların temsilcileri 2030 stratejik konseptiyle ilgilenirken Roscosmos, zirvenin yapıldığı mekanın ve Ukraynalı aşırı milliyetçileri destekleyen ‘karar alma merkezlerinin’ uydu görüntülerini yayınlıyor” ifadesine yer verildi.
Paylaşılan fotoğraflarda Washington’daki Beyaz Saray ve Pentagon, Madrid’de NATO zirvesinin yapılacağı IFEMA Kongre Merkezi, Londra’daki İngiltere Savunma Bakanlığı binası, Berlin’deki Almanya Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık binaları, Paris’teki Elysee Sarayı görüntülendi.
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