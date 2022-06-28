https://tr.sputniknews.com/20220628/roscosmos-batidaki-karar-alma-merkezlerinin-koordinatlarini-yayinladi-1058062147.html

Roscosmos, Batı’daki karar alma merkezlerinin koordinatlarını yayınladı

Roscosmos, Batı’daki karar alma merkezlerinin koordinatlarını yayınladı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Telegram hesabından, Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında Batı ülkelerindeki karar alma merkezlerinin koordinatlarını ve... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T20:10+0300

2022-06-28T20:10+0300

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roscosmos

ukrayna krizi

koordinat

nato

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Rusya Federal Uzay Ajansı, Batı'nın karar alma merkezlerinin koordinatlarını Telegram'dan yayınladı.Roscosmos'un paylaşımın metninde, “İttifakın 30 ülkesinin yanı sıra, ortaklar ve adayların temsilcileri 2030 stratejik konseptiyle ilgilenirken Roscosmos, zirvenin yapıldığı mekanın ve Ukraynalı aşırı milliyetçileri destekleyen ‘karar alma merkezlerinin’ uydu görüntülerini yayınlıyor” ifadesine yer verildi.Paylaşılan fotoğraflarda Washington’daki Beyaz Saray ve Pentagon, Madrid’de NATO zirvesinin yapılacağı IFEMA Kongre Merkezi, Londra’daki İngiltere Savunma Bakanlığı binası, Berlin’deki Almanya Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık binaları, Paris’teki Elysee Sarayı görüntülendi.

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roscosmos, koordinat, nato