https://tr.sputniknews.com/20220628/roscosmos-batidaki-karar-alma-merkezlerinin-koordinatlarini-yayinladi-1058062147.html
Roscosmos, Batı’daki karar alma merkezlerinin koordinatlarını yayınladı
Roscosmos, Batı’daki karar alma merkezlerinin koordinatlarını yayınladı
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Telegram hesabından, Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında Batı ülkelerindeki karar alma merkezlerinin koordinatlarını ve... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T20:10+0300
2022-06-28T20:10+0300
2022-06-28T20:13+0300
roscosmos
ukrayna krizi
koordinat
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103816/04/1038160433_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_6ac915b7d5b86b3670620cd12d06f2f9.jpg
Rusya Federal Uzay Ajansı, Batı'nın karar alma merkezlerinin koordinatlarını Telegram'dan yayınladı.Roscosmos'un paylaşımın metninde, “İttifakın 30 ülkesinin yanı sıra, ortaklar ve adayların temsilcileri 2030 stratejik konseptiyle ilgilenirken Roscosmos, zirvenin yapıldığı mekanın ve Ukraynalı aşırı milliyetçileri destekleyen ‘karar alma merkezlerinin’ uydu görüntülerini yayınlıyor” ifadesine yer verildi.Paylaşılan fotoğraflarda Washington’daki Beyaz Saray ve Pentagon, Madrid’de NATO zirvesinin yapılacağı IFEMA Kongre Merkezi, Londra’daki İngiltere Savunma Bakanlığı binası, Berlin’deki Almanya Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık binaları, Paris’teki Elysee Sarayı görüntülendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103816/04/1038160433_90:0:1035:709_1920x0_80_0_0_0bf0c35177b13c5bfca911d148bc9ff0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
roscosmos, koordinat, nato
Roscosmos, Batı’daki karar alma merkezlerinin koordinatlarını yayınladı
20:10 28.06.2022 (güncellendi: 20:13 28.06.2022) Abone ol
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Telegram hesabından, Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında Batı ülkelerindeki karar alma merkezlerinin koordinatlarını ve Resurs-P uydusunun aldığı görüntüleri paylaştı.
Rusya Federal Uzay Ajansı, Batı'nın karar alma merkezlerinin koordinatlarını Telegram'dan yayınladı.
Roscosmos'un paylaşımın metninde, “İttifakın 30 ülkesinin yanı sıra, ortaklar ve adayların temsilcileri 2030 stratejik konseptiyle ilgilenirken Roscosmos, zirvenin yapıldığı mekanın ve Ukraynalı aşırı milliyetçileri destekleyen ‘karar alma merkezlerinin’ uydu görüntülerini yayınlıyor” ifadesine yer verildi.
Paylaşılan fotoğraflarda Washington’daki Beyaz Saray ve Pentagon, Madrid’de NATO zirvesinin yapılacağı IFEMA Kongre Merkezi, Londra’daki İngiltere Savunma Bakanlığı binası, Berlin’deki Almanya Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık binaları, Paris’teki Elysee Sarayı görüntülendi.