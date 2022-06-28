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Sağanak yağış 3 ay sonra hizmete başlayacak termal otelin bloğunu yıktı
Sağanak yağış 3 ay sonra hizmete başlayacak termal otelin bloğunu yıktı
Düzce'de sağanak sebebiyle 3 ay sonra hizmete başlayacak termal otelin bloğu yıkıldı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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sel felaketi
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Düzce'de sağanak sebebiyle inşaat halindeki termal otelin bir bloğu yıkıldı, iki köyü birbirine bağlayan 1 buçuk metrelik yol sel sularıyla kaplandı.Edinilen bilgiye göre, şiddetli sağanak sebebiyle Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1 buçuk metrelik yol, sel sularıyla kaplanarak tahrip oldu. Aynı zamanda, Derdin köyünde bulunan inşaat halindeki termal otelin bir bloğu yıkıldı. Yükselen sel sularının, 2'nci ve 3'üncü blokları da tehdit ettiği öğrenildi. Otele ait restoran ve palmiye ağaçları da, şiddetli sağanak sebebiyle zarar gördü.Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. Selin vurduğu termal otelin, 3 ay sonra hizmete başlayacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220628/duzcede-saganak-nedeniyle-mahsur-kalan-hayvanlari-raftingciler-kurtardi-1058044429.html
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türkiye, düzce, sel, sel felaketi, otel

Sağanak yağış 3 ay sonra hizmete başlayacak termal otelin bloğunu yıktı

15:46 28.06.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOLSağanak yağış 3 ay sonra hizmete başlayacak termal otelin bloğunu yıktı
Sağanak yağış 3 ay sonra hizmete başlayacak termal otelin bloğunu yıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOL
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Düzce'de sağanak sebebiyle 3 ay sonra hizmete başlayacak termal otelin bloğu yıkıldı.
Düzce'de sağanak sebebiyle inşaat halindeki termal otelin bir bloğu yıkıldı, iki köyü birbirine bağlayan 1 buçuk metrelik yol sel sularıyla kaplandı.
Edinilen bilgiye göre, şiddetli sağanak sebebiyle Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1 buçuk metrelik yol, sel sularıyla kaplanarak tahrip oldu. Aynı zamanda, Derdin köyünde bulunan inşaat halindeki termal otelin bir bloğu yıkıldı. Yükselen sel sularının, 2'nci ve 3'üncü blokları da tehdit ettiği öğrenildi. Otele ait restoran ve palmiye ağaçları da, şiddetli sağanak sebebiyle zarar gördü.
Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. Selin vurduğu termal otelin, 3 ay sonra hizmete başlayacağı öğrenildi.
Düzce'de mahsur kalan hayvanları kurtaran raftingciler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı
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