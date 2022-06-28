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Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: Vaka sayısı yüzde 50 arttı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: Vaka sayısı yüzde 50 arttı
Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid -19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında bu... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T12:31+0300
2022-06-28T12:31+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
koronavirüs
vaka
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Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.Bir haftada yüzde 50 vaka artışıHaziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.Türkiye'de ilk Covid -19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
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sağlık bakanlığı, koronavirüs, vaka

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: Vaka sayısı yüzde 50 arttı

12:31 28.06.2022
© AAkoronavirüs, vaka
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid -19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.
Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

Bir haftada yüzde 50 vaka artışı

Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.
Türkiye'de ilk Covid -19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
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