https://tr.sputniknews.com/20220628/sakarya-cevresi-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1058062836.html

Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T20:23+0300

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türkiye

meteoroloji

sakarya

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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meteoroloji, sakarya