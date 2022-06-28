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Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T20:23+0300
2022-06-28T20:23+0300
2022-06-28T20:23+0300
türkiye
meteoroloji
sakarya
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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meteoroloji, sakarya
Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.