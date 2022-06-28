https://tr.sputniknews.com/20220628/spotifya-karaoke-ozelligi-geliyor-1058045901.html

Spotify'a karaoke özelliği geliyor

Spotify'a karaoke özelliği geliyor

Spotify, kullanıcılarına şarkılarda karaoke özelliği de sunmaya başladı. Şarkılara eşlik eden Spotify kullanıcıları, uygulama tarafından puanlanacak. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T14:55+0300

2022-06-28T14:55+0300

2022-06-28T15:02+0300

spotify

yaşam

karaoke

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Müzik platformu Spotify’ın yeni güncellemesinde şarkılara Karaoke Modu da eklenecek.T24'ün Hypebae’den aktardığı habere göre, kullanıcılar sevdikleri şarkıları dinlerken sözler de ekranda belirleyecek. Sözleri yansıtmanın yanı sıra uygulama, şarkıyı söylerken kullanıcıyı puanlayacak.Güncelleme henüz dünyadaki tüm Spotify kullanıcıları için aktif değil. Kaynaklar, henüz güncellemesi gelmeyen kullanıcıların da birkaç gün içinde Karaoke Modu’nu açabileceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/spotifya-kullanici-engelleme-ozelligi-geliyor-1050724945.html

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spotify, karaoke