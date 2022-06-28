https://tr.sputniknews.com/20220628/spotifya-karaoke-ozelligi-geliyor-1058045901.html
Spotify'a karaoke özelliği geliyor
Spotify'a karaoke özelliği geliyor
Spotify, kullanıcılarına şarkılarda karaoke özelliği de sunmaya başladı. Şarkılara eşlik eden Spotify kullanıcıları, uygulama tarafından puanlanacak. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T14:55+0300
2022-06-28T14:55+0300
2022-06-28T15:02+0300
spotify
yaşam
karaoke
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Müzik platformu Spotify’ın yeni güncellemesinde şarkılara Karaoke Modu da eklenecek.T24'ün Hypebae’den aktardığı habere göre, kullanıcılar sevdikleri şarkıları dinlerken sözler de ekranda belirleyecek. Sözleri yansıtmanın yanı sıra uygulama, şarkıyı söylerken kullanıcıyı puanlayacak.Güncelleme henüz dünyadaki tüm Spotify kullanıcıları için aktif değil. Kaynaklar, henüz güncellemesi gelmeyen kullanıcıların da birkaç gün içinde Karaoke Modu’nu açabileceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/spotifya-kullanici-engelleme-ozelligi-geliyor-1050724945.html
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spotify, karaoke
Spotify'a karaoke özelliği geliyor
14:55 28.06.2022 (güncellendi: 15:02 28.06.2022) Abone ol
Spotify, kullanıcılarına şarkılarda karaoke özelliği de sunmaya başladı. Şarkılara eşlik eden Spotify kullanıcıları, uygulama tarafından puanlanacak.
Müzik platformu Spotify’ın yeni güncellemesinde şarkılara Karaoke Modu da eklenecek.
T24'ün Hypebae’den aktardığı habere göre, kullanıcılar sevdikleri şarkıları dinlerken sözler de ekranda belirleyecek. Sözleri yansıtmanın yanı sıra uygulama, şarkıyı söylerken kullanıcıyı puanlayacak.
Güncelleme henüz dünyadaki tüm Spotify kullanıcıları için aktif değil. Kaynaklar, henüz güncellemesi gelmeyen kullanıcıların da birkaç gün içinde Karaoke Modu’nu açabileceğini söyledi.