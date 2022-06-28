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Spotify'a karaoke özelliği geliyor
Spotify'a karaoke özelliği geliyor
Spotify, kullanıcılarına şarkılarda karaoke özelliği de sunmaya başladı. Şarkılara eşlik eden Spotify kullanıcıları, uygulama tarafından puanlanacak. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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Müzik platformu Spotify’ın yeni güncellemesinde şarkılara Karaoke Modu da eklenecek.T24'ün Hypebae’den aktardığı habere göre, kullanıcılar sevdikleri şarkıları dinlerken sözler de ekranda belirleyecek. Sözleri yansıtmanın yanı sıra uygulama, şarkıyı söylerken kullanıcıyı puanlayacak.Güncelleme henüz dünyadaki tüm Spotify kullanıcıları için aktif değil. Kaynaklar, henüz güncellemesi gelmeyen kullanıcıların da birkaç gün içinde Karaoke Modu’nu açabileceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/spotifya-kullanici-engelleme-ozelligi-geliyor-1050724945.html
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spotify, karaoke

Spotify'a karaoke özelliği geliyor

14:55 28.06.2022 (güncellendi: 15:02 28.06.2022)
© REUTERS / Dado RuvicSpotify
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Spotify, kullanıcılarına şarkılarda karaoke özelliği de sunmaya başladı. Şarkılara eşlik eden Spotify kullanıcıları, uygulama tarafından puanlanacak.
Müzik platformu Spotify’ın yeni güncellemesinde şarkılara Karaoke Modu da eklenecek.
T24'ün Hypebae’den aktardığı habere göre, kullanıcılar sevdikleri şarkıları dinlerken sözler de ekranda belirleyecek. Sözleri yansıtmanın yanı sıra uygulama, şarkıyı söylerken kullanıcıyı puanlayacak.
Güncelleme henüz dünyadaki tüm Spotify kullanıcıları için aktif değil. Kaynaklar, henüz güncellemesi gelmeyen kullanıcıların da birkaç gün içinde Karaoke Modu’nu açabileceğini söyledi.
Müzik-Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor
12 Kasım 2021, 07:14
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