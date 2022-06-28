https://tr.sputniknews.com/20220628/sri-lankada-yakit-satislari-durduruldu-1058029098.html

Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu

Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu

Sri Lanka, temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz'a kadar durdurulduğunu duyurdu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T09:52+0300

2022-06-28T09:52+0300

2022-06-28T09:56+0300

ekonomi

sri lanka

yakıt

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Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da hükümet tıbbi hizmetler, ulaşım ve gıda taşımacılığı dışında özel araçlar için yakıt satışını yasakladı. Yakıt yasağı 10 Temmuz'a kadar sürecek.Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, Sri Lanka'nın tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadığını söyleyerek, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220622/sri-lanka-basbakani-ekonomi-coktu-petrol-ithalati-icin-bile-odeme-yapamiyoruz-1057745919.html

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sri lanka, yakıt