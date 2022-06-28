Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220628/sri-lankada-yakit-satislari-durduruldu-1058029098.html
Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu
Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu
Sri Lanka, temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz'a kadar durdurulduğunu duyurdu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T09:52+0300
2022-06-28T09:56+0300
ekonomi
sri lanka
yakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058029229_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c3ba868f2ed7d42ecb480205a730781d.jpg
Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da hükümet tıbbi hizmetler, ulaşım ve gıda taşımacılığı dışında özel araçlar için yakıt satışını yasakladı. Yakıt yasağı 10 Temmuz'a kadar sürecek.Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, Sri Lanka'nın tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadığını söyleyerek, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/sri-lanka-basbakani-ekonomi-coktu-petrol-ithalati-icin-bile-odeme-yapamiyoruz-1057745919.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058029229_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a1d3cfbf05291c662b43013fac1dad0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sri lanka, yakıt

Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu

09:52 28.06.2022 (güncellendi: 09:56 28.06.2022)
© AFP 2022 / -Sri Lanka- Yakıt
Sri Lanka- Yakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / -
Abone olTelegram
Sri Lanka, temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz'a kadar durdurulduğunu duyurdu.
Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da hükümet tıbbi hizmetler, ulaşım ve gıda taşımacılığı dışında özel araçlar için yakıt satışını yasakladı.
Yakıt yasağı 10 Temmuz'a kadar sürecek.
Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, Sri Lanka'nın tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadığını söyleyerek, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
EKONOMİ
Sri Lanka'da malumun ilanı: 'Ekonomi çöktü, petrol için bile ödeme yapamıyoruz'
22 Haziran , 12:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала